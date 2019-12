Wozniacki neemt afscheid met duel tegen Serena Williams - Haase mist eerste grand slam sinds 2010 Redactie

Tennis Caroline Wozniacki plant een afscheid in stijl. Haar allerlaatste wedstrijd wordt een duel tegen Serena Williams op 18 mei 2020 in de Royal Arena in Kopenhagen.

"Mijn laatste match wordt er een tegen mijn goede vriendin Serena Williams", laat de Deense in een tweet weten.

De 29-jarige Wozniacki kondigde vorige week haar afscheid van het proftennis aan. De voormalige nummer één van de wereld zegt het tennis vaarwel na de Australian Open, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 op haar naam schreef.

Haase mist met Australian Open eerste grand slam sinds 2010

Robin Haase doet volgende maand niet mee aan de Australian Open. De beste tennisser van Nederland, nummer 163 op de wereldranglijst, zou zich via de kwalificaties moeten plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Haase verkiest begin 2020 het spelen van twee Challengertoernooien in Bangkok boven het kwalificatietoernooi van het eerste grand slam van het seizoen. In de eerste week van het seizoen hoopt Haase op basis van een wildcard deel te nemen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Doha.

De 32-jarige Haase deed de afgelopen tien jaar mee aan de Australian Open, telkens in het hoofdtoernooi. Een derde ronde in 2011 is zijn beste resultaat. De laatste keer dat de Nederlander een grandslamtoernooi miste, was eind 2010 met de US Open. Sindsdien was hij er 36 keer op rij bij op de hoofdtabel. De Australian Open begint op maandag 20 januari. Begin dit jaar haalde Haase de tweede ronde in Melbourne.