Wozniacki legt Venus over de knie en boekt in Singapore grootste carrièrezege

De Deense Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft in Singapore voor de eerste keer in haar carrière de WTA Finals gewonnen.

In de finale haalde de 27-jarige voormalige nummer een van de wereld het in twee sets van de tien jaar oudere Amerikaanse Venus Williams (WTA 5): twee keer 6-4 na na anderhalf uur spelen.



Voor Wozniacki was het de mooiste zege in haar carrière. De Deense was ooit een tijdlang 's werelds nummer een en dat zonder een Grand Slam te winnen. Op de WTA Finals was ze in 2010 wel al eens verliezend finaliste, toen ging ze onderuit tegen Kim Clijsters. Wozniacki stond in haar vijftigste finale en daarvan won ze er in totaal 27.



Veterane Williams kon de WTA Finals geen tweede keer op haar palmares brengen. Ze won de seizoensfinale in 2008, het jaar nadien was ze runner-up.

