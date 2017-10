Wozniacki eerste finaliste op WTA Finals, Halep sluit 2017 af als nummer een 13u45

Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft zich geplaatst voor de finale van de WTA Finals in Singapore. In de halve finales haalde ze het in twee sets van de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3): 7-6 (11/9) en 6-3 na twee uur spelen. Door de nederlaag van Pliskova is de Roemeense Simona Halep nu helemaal zeker dat ze het jaar als nummer een van de wereld mag afsluiten.

In de finale neemt Wozniacki het morgen op tegen de winnares van het duel tussen de Française Caroline Garcia (WTA 8) en de Amerikaanse Venus Williams (WTA 5). Voor Wozniacki wordt het de tweede Masters-finale in haar carrière. Haar eerste finale verloor ze in 2010 van onze landgenote Kim Clijsters.

