Wozniacki boekt in Singapore grootste carrièrezege - Van Uytvanck verliest finale - Pouille viert in Wenen

Van Uytvanck verliest finale Poitiers

Alison Van Uytvanck (WTA 79) is er niet in geslaagd het ITF-toernooi in het Franse Poitiers (hard/100.000 dollar) te winnen. Het vierde reekshoofd verloor in de finale in twee sets van de als vijfde geplaatste Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 89): 6-4 en 6-2 na 1 uur en 22 minuten. Van Uytvanck won eerder dit seizoen het WTA-toernooi in Québec. In 2013 was ze de beste in Taipei, een toernooi dat deel uitmaakt van de WTA 125K Series. Verder staan er elf ITF-titels op haar palmares.



Zaterdag pakte Yanina Wickmayer in Poitiers de dubbeltitel aan de zijde van Belinda Bencic. In de finale was het Belgisch-Zwitserse duo te sterk voor Buzarnescu en de Duitse Nicola Geuer.

Wozniacki klopt Venus

De Deense Caroline Wozniacki (WTA 6) heeft in Singapore voor de eerste keer in haar carrière de WTA Finals gewonnen. In de finale haalde de 27-jarige voormalige nummer een van de wereld het in twee sets van de tien jaar oudere Amerikaanse Venus Williams (WTA 5): twee keer 6-4 na na anderhalf uur spelen.



Voor Wozniacki was het de mooiste zege in haar carrière. De Deense was ooit een tijdlang 's werelds nummer een en dat zonder een Grand Slam te winnen. Op de WTA Finals was ze in 2010 wel al eens verliezend finaliste, toen ging ze onderuit tegen Kim Clijsters. Wozniacki stond in haar vijftigste finale en daarvan won ze er in totaal 27.



Veterane Williams kon de WTA Finals geen tweede keer op haar palmares brengen. Ze won de seizoensfinale in 2008, het jaar nadien was ze runner-up.

Pouille klopt Tsonga in Wenen

De Fransman Lucas Pouille (ATP 20) heeft voor de eerste keer in zijn carrière het ATP-toernooi in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen (hard/2.035.415 euro) gewonnen.



In een Frans onderonsje in de finale haalde hij het in twee sets (6-1 en 6-4) van Jo-Wilfried Tsonga (ATP 8). Tsonga was ook vorig jaar al verliezend finalist in Wenen. Toen moest hij het onderspit delven voor de Schot Andy Murray. In 2011 plaatste hij zijn naam wel al eens op de erelijst. Het was voor Tsonga al de vijfde finale van het seizoen. De vorige vier, In Rotterdam, Marseille, Lyon en vorige week in Antwerpen, won hij allemaal. In totaal heeft hij zestien ATP-titels op zijn palmares.



Voor Pouille was het de vierde ATP-titel, de derde dit seizoen. Eerder dit jaar was hij in Stuttgart en Boedapest de beste.

