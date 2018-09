Wozniacki blijft onregelmatig - Franse nummer één geeft forfait in eigen land Redactie

20 september 2018

Wozniacki blijft op de sukkel

Camila Giorgi (WTA 37) heeft een einde gemaakt van de heerschappij van Caroline Wozniacki (WTA 2) op het WTA-toernooi in Tokio. De Deense won de voorbije twee edities in de Japanse hoofstad, net als die van 2010.

Dit jaar eindigt haar avontuur al in de tweede ronde. Giorgi was in drie sets (6-2, 2-6 en 6-4) te sterk. De Italiaanse treft in de kwartfinales een andere oud-nummer één van de wereld, de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 63). Wozniacki blijft zo sukkelen. De Deense kon al sinds juni geen twee wedstrijden op rij meer winnen. Ze begon het seizoen nochtans nog uitstekend met eindwinst op de Australian Open.

Lucas Pouille geeft forfait met rugblessure

Lucas Pouille (ATP 19) heeft afgezegd voor het ATP-toernooi in eigen land in Metz. De huidige Franse nummer één kampt al enkele dagen met een rugblessure. "Hij verkiest even pauze te nemen en geen risico's te nemen tot hij opnieuw honderd procent fit is", klinkt het bij de organisatie.

Pouille, die vrij was in de eerste ronde, moest normaal gezien in de tweede ronde zijn eerste partij afwerken. Hij zou de Duitser Matthias Bachinger (ATP 166) treffen, maar wordt vervangen door zijn landgenoot Grégoire Barrere (ATP 155), die wordt opgevist als lucky loser.

Pouille, die in Metz de eindzege pakte in 2016, plaatste zich vorig weekend met Frankrijk voor de finale van de Davis Cup. In Rijsel schakelden de Fransen Spanje uit. In de finale (23-25 november) wacht voor de titelverdediger een duel met Kroatië.