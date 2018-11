Wispelturige Kyrgios wil zich mentaal versterken door psychologenbezoek: “Ik heb het voorbije jaar problemen gehad” Redactie

07 november 2018

12u43

Bron: Belga 0 Tennis De Australiër Nick Kyrgios (ATP 37), bekend van zijn enorm tennistalent maar ook van zijn kort lontje, heeft in de Australische pers bekendgemaakt dat hij het idee heeft opgevat een psycholoog te bezoeken. Kyrgios wil zo mentaal sterker voor de dag komen.

"Het doel is mentaal sterker te worden van de sessies", legde de 23-jarige Australiër uit aan dagblad Canberra Times. "Ik heb mijn gedrag tijdens wedstrijden waarschijnlijk te lang laten aanslepen. Nu ben ik toch naar een psycholoog gegaan en ik voel me bevrijd erover te praten. Ik heb sindsdien het gevoel niets meer te hoeven verbergen. Ik ben heel gelukkig met mijn carrière als proftennisser."

“Ik heb het voorbije jaar problemen gehad, zowel op als buiten de tenniscourts", vervolgde Kyrgios, die in oktober zijn seizoen vroegtijdig moest stopzetten als gevolg van een elleboogblessure. "In de toekomst zal ik proberen een beter evenwicht te vinden in mijn kalender. Daar werk ik met mijn staf momenteel hard aan. Zo wil ik niet dezelfde fouten maken als de voorbije twee jaar. Telkens moest ik mijn jaar te vroeg beëindigen."

Kyrgios zakte op de ATP-ranglijst weg van de dertiende naar de 37e stek. De negentienjarige Alex de Minaur (ATP 31) stak hem intussen voorbij als beste Australiër.

Ruben Bemelmans neemt eerste horde in Bratislava

Ruben Bemelmans (ATP 119) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde op het Challengertoernooi in de Slovaakse hoofdstad Bratislava (hardcourt/106.000 euro).

De dertigjarige Limburger, het achtste reekshoofd, haalde het na een uur en vijf minuten in twee sets (6-4 en 6-3) van de Duitser Rudolf Molleker (ATP 192). In de tweede ronde wacht voor Bemelmans een confrontatie met de Tsjech Lukas Rosol (ATP 164).

Bemelmans kent een uitstekende periode. Afgelopen weekend speelde hij nog de finale van het Challengertoernooi in het Duitse Eckental.