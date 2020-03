Winnares Australian Open houdt Van Uytvanck uit finale Lyon MDRW

07 maart 2020

19u44 0 Tennis Alison Van Uytvanck (ATP 62) is gesneuveld in de halve finale van het WTA-toernooi in Lyon. Onze landgenote verloor in een zinderende wedstrijd van eerste reekshoofd Sofia Kenin (ATP 5) met 7-6, 6-7 en 7-6.

Van Uytvanck heeft zich in Lyon niet kunnen plaatsen voor de finale. Onze landgenote verloor na maar liefst drie tiebreaks van de Amerikaanse Sofia Kenin. De nummer vijf van de wereld won eerder dit seizoen al de Australian Open.

Het was echt nagelbijten in Lyon. Beide dames gaven elkaar geen duimbreed toe en legden met momenten toptennis op de mat. Onze landgenoot kreeg in de laatste set twee breakpunten, maar kon die niet benutten. In de derde en beslissende tiebreak toonde Kenin zich net iets sterker. De Amerikaanse staat in de finale tegenover de Duitse Anna-Lena Friedsam (ATP 136).