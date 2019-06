Zes Belgen komen maandag in actie in eerste ronde Wimbledon LPB

30 juni 2019

17u58

Bron: Belga 0 Tennis µMet David Goffin, Ruben Bemelmans, Steve Darcis, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer en Ysaline Bonaventure komen maandag zes Belgen in actie op Wimbledon. Ook titelverdediger Novak Djokovic speelt zijn eerste partij op Centre Court.

Qualifier Ruben Bemelmans (ATP 171) begint om 12 uur op Court 2 aan zijn zware opdracht tegen drievoudig grandslamwinnaar Stan Wawrinka (ATP 19). Even later kijkt Steve Darcis (ATP 230), die geniet van een beschermde ranking, in de tweede wedstrijd op Court 9 de Duitser Mischa Zverev (ATP 119) in de ogen. Meteen daarna is het op hetzelfde court de beurt aan kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 115), die het opneemt tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 58).

David Goffin (ATP 23), Kirsten Flipkens (WTA 81) en qualifier Yanina Wickmayer (WTA 148) moeten wat langer wachten op hun eersterondepartij. Vooraleer zij in actie komen tegen respectievelijk de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 89), de Sloveense Dalila Jakupovic (WTA 143) en de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 66), staan er drie partijen op het programma op courts 17, 7 en 10.

Zoals de traditie het voorschrijft, begint de titelverdediger bij de mannen eraan op Centre Court. Topreekshoofd Novak Djokovic (ATP 1) opent om 14 uur tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 57). De volgende partij op het hoofdcourt is het duel tussen nummer twee van de wereld Naomi Osaka en de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 39).

Programma van maandag:

Centre Court (vanaf 14 uur):

Novak Djokovic (Ser/1) - Philipp Kohlschreiber (Dui)

Yulia Putintseva (Kaz) - Naomi Osaka (Jap/2)

Kyle Edmund (GBr/30) - Jaume Munar (Spa)

Court 1 (vanaf 14 uur):

Simona Halep (Roe/7) - Aliaksandra Sasnovich (WRu)

Jiri Vesely (Tsj) - Alexander Zverev (Dui/6)

Venus Williams (VSt) - Cori Gauff (VSt)

Court 2 (vanaf 12 uur):

Stan Wawrinka (Zwi/22) - Ruben Bemelmans (BEL)

Lin Zhu (Chn) - Karolina Pliskova (Tsj/3)

Thomas Fabbiano (Ita) - Stefanos Tsitsipas (Gri/7)

Caroline Wozniacki (Den/14) - Sara Sorribes Tormo (Spa)

Court 7 (vanaf 12 uur):

(vierde wedstrijd)

Dalila Jakupovic (Sln) - Kirsten Flipkens (BEL)

Court 9 (vanaf 12 uur)

(tweede wedstrijd)

Steve Darcis (BEL) - Mischa Zverev (Dui)

Veronika Kudermetova (Rus) - Ysaline Bonaventure (BEL)

Court 10 (vanaf 12 uur):

(vierde wedstrijd)

Rebecca Peterson (Zwe) - Yanina Wickmayer (BEL)

Court 17 (vanaf 12 uur):

(vierde wedstrijd)

Bradley Klahn (VSt) - David Goffin (BEL/21)

