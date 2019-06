Zanevska strandt in eerste kwalificatieronde op Wimbledon - Flipkens door in dubbelspel Eastbourne LPB

25 juni 2019

17u14

Bron: Belga 0

Flipkens naar kwartfinales dubbelspel Eastbourne

Kirsten Flipkens heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel in Eastbourne (684.080 euro). In de eerste ronde nam Flipkens samen met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands met 6-2, 6-4 de maat van de Kroatische Darija Jurak en de Sloveense Katarina Srebotnik. Om een plaats in de halve finales treffen Flipkens en Mattek-Sands de Amerikaanse Nicole Melichar en de Tsjechische Kveta Peschke, die het derde reekshoofd vormen op het Engelse gras. Zij knokten zich met 4-6, 7-6 (7/1), 10-6 voorbij de Britten Darriet Hart en Heather Watson.

Zanevska snel out in kwalificaties Wimbledon

Maryna Zanevska (WTA 223) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de kwalificaties op Wimbledon. Zanevska verloor op het heilige gras van de All England Club in twee sets met 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) van de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo (WTA 160).

Later op de dag komen Ysaline Bonaventure (WTA 115), Greet Minnen (WTA 129), Kimberley Zimmermann (WTA 251) en Yanina Wickmayer (WTA 148) nog in actie in de eerste kwalificatieronde. Zij spelen tegen respectievelijk de Amerikaanse Jamie Loeb (WTA 264), de Israëlische Julia Glushko (WTA 169), de Turkse Basak Eraydin (WTA 211) en de Russin Valeria Savinykh (WTA 189).

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Kirsten Flipkens (WTA 81) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

