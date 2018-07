Xavier Malisse: "Heel bizar, hetgeen met Goffin gebeurd is" YP

04 juli 2018

16u41

Bron: Belga 0 Wimbledon Xavier Malisse is dit jaar nog eens aanwezig op Wimbledon. De 37-jarige Kortrijkzaan, halvefinalist in 2002, neemt in Londen voor de eerste keer deel aan het Legendstoernooi, in de categorie onder 45 jaar.

"Ik ben blij hier terug te zijn", stak Malisse van wal. "Dit is het mooiste toernooi ter wereld en ik hou mooie herinneringen over aan mijn deelnames hier. En daarmee bedoel ik niet enkel 2002 (het jaar dat hij de halve finales bereikte, red). Het is ook leuk om veel bekenden terug te zien, zoals Kim Clijsters. Ik vorm een team met de Brit Colin Fleming. Ook Thomas Enqvist, Jonas Björkman en Jaime Delgado, de coach van Andy Murray, nemen deel. We spelen om te winnen, maar in eerste instantie om ons te amuseren."

Malisse, die zijn tijd momenteel verdeelt tussen België en Florida, waar hij tennisclinics geeft, speelt tussen zijn wedstrijden in golf en bekijkt ook de toppers. De voormalige Belgische nummer één zag zo David Goffin (ATP 9) gisteren in zijn eerste ronde onderuit gaan tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51).

"Ik vind het heel bizar hetgeen met David is gebeurd", vervolgde Malisse. "Ik ken de reden van zijn verlies niet. Misschien was hij een beetje ziek, hij leek mij alleszins wel erg moe. Want ook al speelde Ebden sterk, normaal gezien moet Goffin hem kunnen kloppen. Goffin bleef ook erg kalm, toonde geen frustraties, maar zette zichzelf daarmee ook niet op scherp. Maar we moeten zijn uitschakeling ook niet gaan dramatiseren. Je kan niet top zijn op alle grandslamtoernooien. David is geen Roger of Rafa. Ook toptienspelers kunnen al eens een mindere periode doormaken. Nu moet hij zich oprichten en dat zal gebeuren, verwacht ik. Mentaal is hij immers sterk genoeg."