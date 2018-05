Wimbledon weet niet meteen wat aanvangen met Serena: kan het WTA-nummer 449 ook topreekshoofd zijn? Hans Op de Beeck

02 mei 2018

11u25 4 Wimbledon Kersverse moeder Serena Williams mag dan wel een beschermde ranking hebben, ze heeft geen beschermde status wat betreft reekshoofd. Zo dreigt ze in de eerste ronde van Wimbledon meteen tegen een topper uit te komen. Tenzij de organisatoren voor een precedent zorgen.

Sinds Serena Williams begin dit jaar haar comeback op de courts maakte nadat ze in september 2017 het leven gaf aan dochter Alexis Olympia, genoot de 23-voudige grandslamwinnares van een beschermde WTA-ranking, zodat ze zeker was van deelname aan (grotere) toernooien. Maar Serena, momenteel afgegleden tot het nummer 449 op die WTA-ranking, is geen beschermd reekshoofd - zodat ze straks op Wimbledon weleens een heel zware loting voorgeschoteld kan krijgen.

Of maken ze in Londen een uitzondering? De All England Club bevestigt alvast dat ze gebruik kunnen maken van een speciale clausule in het reglement, zodat Williams toch (top)reekshoofd kan zijn op Wimbledon. "De rangschikking van de reekshoofden volgt de WTA-ranking, tenzij de opinie van het comité luidt dat een wijziging noodzakelijk is om tot een evenwichtige loting te komen", aldus een woordvoorder van de All England Club. "Zo kan het zijn dat een speelster, ongeacht haar ranking, toch tot de reekshoofden behoort."

Williams, zevenvoudig Wimbledon-winnares, pleitte er eerder al voor dat speelsters die terugkeren na een zwangerschap van een beschermde status moeten genieten. "Een beschermde ranking? Ik vind het meer de bescherming voor vrouwen om een leven te hebben", liet ze in de New York Times optekenen. "Het kan toch niet zijn dat je als tennisster moet wachten tot het einde van je carrière om aan kinderen te beginnen? Wanneer je een baby wil en je na enkele maanden of een jaar je rentree maakt, lijkt het me toch logisch dat je daar niet voor gestraft wordt? Een zwangerschap is niet hetzelfde als een blessure."

Serena (36) heeft sinds haar comeback vier enkelmatchen gespeeld, waarbij ze op Indian Wells de zestiende finales haalde om daarin te verliezen tegen zus Venus. In Miami ging ze in de openingsronde eruit tegen het opkomende Japanse talent Naomi Osaka. Na Indian Wells stelde Simona Halep, het huidige nummer één op de WTA-ranking, dat "Serena hier het topreekshoofd had mogen zijn".

Voor de mannen geldt de uitzonderingsregel niet. Daar kan er, afgaande op de specifieke prestaties op gras, alleen gewisseld worden tussen de reekshoofden. Maar spelers met een lage ATP-ranking, kunnen nooit zo maar naar boven gekatapulteerd worden. Wat onder andere slecht nieuws is voor Andy Murray, die in ronde één zomaar tegen bijvoorbeeld Roger Federer kan uitkomen.

Wimbledon verhoogt prijzengeld: 38 miljoen

2,55 miljoen euro, zoveel mogen de winnaars van Wimbledon dit jaar bijschrijven op hun rekening, dat is zo'n 57.000 euro (2,3%) meer dan in 2017. Ook voor de mindere goden wordt er meer geld uitgetrokken: de kwalificatiespelers en de verliezers van de eerste vier rondes zien hun smartengeld met tien procent omhooggaan. Zo valt er voor een verliezer van de eerste ronde nog altijd 44.000 euro te rapen. Daarvoor moeten ze dan wel de hele wedstrijd uitspelen. Vorig jaar waren er zeven spelers die midden hun eerste partij opgaven en toch al het prijzengeld mee naar huis namen. Als ze zich dit jaar niet fit voelen en zich op tijd terugtrekken (voor de loting donderdag), krijgen ze toch nog de helft van het prijzengeld en gaat de andere helft naar de lucky loser die hen vervangt. Spelers die deze editie uiteindelijk toch opgeven om een onduidelijke reden of een ondermaatse prestatie afleveren, krijgen geen cent meer. Het totale prijzengeld gaat dit jaar van 35 naar 38 miljoen euro. (FDW)