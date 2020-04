Wimbledon recupereert mogelijk 114 miljoen euro met dank aan goed gekozen verzekering in 2003 DMM

Dat heet dan goed zijn huiswerk maken. Wimbledon houdt aan de coronacrisis mogelijk 114 miljoen euro over, met dank aan een goed gekozen verzekering in 2003.

Bij Roland Garros en de US Open zullen ze eens raar opkijken. Wimbledon kan volgens The Times een extraatje van 114 miljoen euro aan de coronacrisis overhouden. Terwijl de meeste van de intussen 34 afgelaste tennistoernooien met de handen in het haar zitten, kunnen ze zich in de All England Club - ondanks de eerste afgelasting sinds de Tweede Wereldoorlog - op de borst kloppen.

Het Engelse grandslamtoernooi is als één van de enige wedstrijden op de kalender ingedekt tegen de gevolgen van het coronavirus. Naar aanleiding van de SARS-epidemie in 2003 nam Wimbledon 17 jaar geleden een verzekering tegen de financiële repercussies van een pandemie, zoals we die vandaag te zien krijgen met het coronavirus.

De investering van 1,7 miljoen euro brengt de Wimbledon-organisatie nu een zeventigvoud van dat bedrag op. De verliezen door de annulatie van het grandslamtoernooi dit jaar worden immers geraamd op 114 miljoen euro. Met dank aan de goed gekozen verzekering uit 2003 kan Wimbledon nu alsnog aan dat bedrag.

Dat terwijl de verliezen bij een annulatie van de US Open en het inderhaast uitgestelde Roland Garros zouden oplopen tot 250 miljoen euro.Net daarom stellen ze bij de Amerikaanse en Franse tennisfederatie al hun hoop stellen erop dat de twee grandslamtoernooien in september kunnen doorgaan.

Ondertussen profiteert de Britse tennisfederatie mee van de Wimbledon-verzekering. 23 van de 114 miljoen euro die de All England Club recupereert zou immers verdeeld worden onder clubs, toernooien en scheidsrechters om de financiële gevolgen van het coronavirus te verzachten.