Wimbledon. Nederlandse Bertens voor het eerst in kwartfinales - Ook Ostapenko geplaatst

09 juli 2018

14u36

Bron: Belga 0

Kiki Bertens haalt voor het eerst kwartfinales

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20) heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Ze versloeg in de vierde ronde de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) met 6-3 en 7-6 (7/1).

De 26-jarige Bertens staat voor de zesde keer op de hoofdtabel in de All England Club. Een derde ronde (in 2016) was haar beste resultaat tot dusver. In haar vorige wedstrijd schakelde ze al vijfvoudig Wimbledonkampioene Venus Williams (WTA 9) uit.

In de kwartfinales neemt Bertens het op tegen de Duitse Julia Görges (WTA 13) of de Kroatische Donna Vekic (WTA 55), die Yanina Wickmayer uit het toernooi kegelde. Als de Nederlandse de laatste vier haalt, doet ze even goed als op Roland Garros 2016. Toen botste ze in de halve finales op Serena Williams.

Jelena Ostapenko zit net als vorig jaar bij laatste acht

Jelena Ostapenko (WTA 12) heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van Wimbledon. De 21-jarige Letse versloeg in de vierde ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 50) met 7-6 (7/4) en 6-0. Ostapenko, die in de tweede ronde Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, doet met haar plaats bij de laatste acht even goed als vorig jaar.

De Letse, in 2017 winnares van Roland Garros, treft in de kwartfinales Dominika Cibulkova (WTA 33). De Slovaakse, verantwoordelijk voor de exit van Elise Mertens, zette de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 48) opzij met 6-4 en 6-1. Cibulkova, ex-nummer 4 van de wereld, haalde eerder de kwartfinales op Wimbledon in 2011 en 2016.