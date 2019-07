WIMBLEDON KORT. Federer door ondanks setverlies - Sharapova, Thiem en Muguruza moeten meteen inpakken LPB

02 juli 2019

18u59

Sharapova geeft op met armblessure

Maria Sharapova (WTA 80) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Wimbledon. De 32-jarige Russische gaf tegen de Française Pauline Parmentier (WTA 88) op met een blessure aan haar linkerarm. Sharapova won de eerste set nog met 6-4, moest de tweede aan Parmentier laten met 7-6 (7/4) en stond in de derde set 5-0 achter. Voor Sharapova betekende Wimbledon vijftien jaar geleden haar absolute doorbraak. De destijds 17-jarige Russische won het toernooi in 2004. Nadien was een finaleplaats in 2011 haar beste prestatie. Vorig jaar ging ze ook in de eerste ronde al onderuit in Londen.

Serena rekent af met kwalificatiespeelster

Serena Williams (WTA 10) staat in de tweede ronde op Wimbledon. De Amerikaanse, zevenvoudig winnares van het toernooi in Londen, rekende in haar eerste ronde in twee sets af met de Italiaanse kwalificatiespeelster Giulia Gatto-Monticone (WTA 161): 6-2, 7-5. Voor de 37-jarige Williams wacht in de tweede ronde een duel tegen de winnares van de wedstrijd tussen de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 94) en de Sloveense kwalificatiespeelster Kaja Juvan (WTA 133). Williams won Wimbledon in het verleden al zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016). Vorig jaar verloor ze de finale van de Duitse Angelique Kerber.

Kvitova moeiteloos verder

Petra Kvitova (WTA 6) heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de tweede ronde. De Tsjechische rekende in haar eerste duel na een dik uur tennis in twee sets af met de Tunesische Ons Jabeur (WTA 56): 6-4, 6-2. Voor de 29-jarige Kvitova, het zesde reekshoofd, wacht in de tweede ronde een confrontatie met de Française Kristina Mladenovic (WTA 48). Zij won eerder op de dag in drie sets van de Russische Vitalia Diatchenko (WTA 83): 7-5, 6-7 (4/7), 6-2. Kvitova won Wimbledon twee maal, in 2011 en 2014. Ze was lang onzeker voor deze editie met een armblessure, die haar ook al Roland Garros deed missen. Om die reden speelde ze ook geen enkel voorbereidingstoernooi voor Wimbledon.

Federer overkomt dipje en gaat in vier sets naar tweede ronde

Roger Federer (ATP 3) heeft zich ondanks een moeilijke start geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De achtvoudig winnaar van het grastoernooi klopte de Zuid-Afrikaan Lloyd George Harris (ATP 86) na één uur en vijftig minuten tennis in vier sets (3-6, 6-1, 6-2 en 6-2).

De verrassing op de tribunes was groot toen de 37-jarige Zwitser in de eerste set de duimen moest leggen voor de 22-jarige Harris, die zijn debuut maakt op de hoofdtabel van Wimbledon. In de tweede set zette Federer wel opnieuw orde op zaken en nadien stoomde hij door naar makkelijke winst in vier sets.

In de tweede ronde wacht voor de Zwitser een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Amerikaanse kwalificatiespeler Noah Rubin (ATP 182) en de Brit Jay Clarke (ATP 169), die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staat.

Oud-winnares Muguruza moet duimen leggen voor kwalificatiespeelster

Voor Garbine Muguruza (WTA 27) zit Wimbledon er al na de eerste ronde op. De Spaanse verloor haar eerste duel in Londen in twee sets (6-4 en 6-4) van de Braziliaanse kwalificatiespeelster Beatriz Haddad Maia (WTA 121). Het duel duurde anderhalf uur.

Voor de 23-jarige Haddad Maia wacht in de tweede ronde een duel met de Britse Harriet Dart (WTA 182), die dankzij een uitnodiging op de hoofdtabel staat. Dart maakte in haar eerste wedstrijd in drie sets (4-6, 6-4 en 6-4) korte metten met de Amerikaanse lucky loser Christina McHale (WTA 108).

De 25-jarige Muguruza, het 26ste reekshoofd, won Wimbledon in 2017. In 2015 was ze verliezend finaliste. Vorig jaar moest de Spaanse in de tweede ronde inpakken in Londen na een nederlaag tegen onze landgenote Alison Van Uytvanck.

Thiem sneuvelt opnieuw in eerste ronde

Dominic Thiem (ATP 4) heeft de eerste ronde op Wimbledon niet overleefd. De Oostenrijker, het vijfde reekshoofd, ging na 2u32' in vier sets onderuit tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 65): 6-7 (4/7), 7-6 (7/1), 6-3, 6-0. Het was voor de 25-jarige Thiem, vorige maand verliezend finalist op Roland Garros, nog maar zijn tweede duel op gras, na een verloren wedstrijd op het exhibitietoernooi in Hurlingham vorige week. Ook vorig jaar ging Thiem er al in de eerste ronde uit op Wimbledon. Zijn beste resultaat op het Londense gras is een stek in de vierde ronde in 2017. De 31-jarige Querrey, vorig weekend nog verliezend finalist op het ATP-toernooi van Eastbourne, treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Chileen Christian Garin (ATP 34) en de Rus Andrey Rublev (ATP 79).

Titelverdedigster Kerber door

Titelverdedigster Angelique Kerber (WTA 5) kon zich bij de vrouwen wel plaatsen voor de tweede ronde. In een Duits onderonsje trok Kerber op Centre Court met 6-4, 6-3 aan het langste eind tegen Tatjana Maria (WTA 65). Kerber treft in de tweede ronde de Amerikaanse Lauren Davis (WTA 95), die de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 66) met 6-3, 6-2 versloeg. Naast Wimbledon 2018 heeft de 31-jarige Kerber met de Australian Open 2016 en de US Open 2016 nog twee grandslamtitels op haar palmares.

Debuterende Anisimova neemt eerste horde

De zeventienjarige Amanda Anisimova (WTA 26) heeft haar eerste duel op Wimbledon winnend afgesloten. In iets minder dan anderhalf uur tennis nam de Canadese debutante in twee sets (6-3 en 6-3) de maat van de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 77).

Voor Anisimova, het 25ste reekshoofd, wacht in de tweede ronde een confrontatie met de Poolse Magda Linette (WTA 75). Linette rekende in haar eerste match op het Londense gras in twee sets (6-0 en 7-6 (11/9)) af met de Russische kwalificatiespeelster Anna Kalinskaya (WTA 144).

Anisimova was vorige maand op Roland Garros de sensatie van het toernooi. De Canadese bereikte de halve finales waar latere winnares Ashleigh Barty uiteindelijk te sterk bleek. In de kwartfinales had Anisimova nog de Roemeense Simona Halep uitgeschakeld.

