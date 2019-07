WIMBLEDON KORT. Djokovic stoot vlot door, ook 15-jarige Gauff blijft winnen GVS

03 juli 2019

22u45

Bron: Belga 0 Wimbledon Novak Djokovic (ATP 1) staat in de derde ronde van Wimbledon. De Servische titelverdediger versloeg in drie korte sets de Amerikaan Denis Kudla (ATP 111).

In anderhalf uur had Djokovic de 6-3, 6-2, 6-2-overwinning beet op Centre Court.

Om de achtste finales te bereiken, moet Djokovic voorbij de Pool Hubert Hurkacz (ATP 48). Die schakelde de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 59) uit in vier sets.

De 32-jarige Djokovic schreef Wimbledon al vier keer op zijn naam (in 2011, 2014, 2015 en 2018).

Ook de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8), de verliezend finalist van 2018, plaatste zich voor de derde ronde. Hij ging met 6-4, 6-7 (5/7), 6-1 en 6-4 voorbij de Serviër Janko Tipsarevic (ATP 288). Nu wacht de Argentijn Guido Pella (ATP 26).

Ook 15-jarige Gauff blijft winnen

Ook de Amerikaanse tiener Cori Gauff (WTA 313) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. Ze versloeg de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 139) met twee keer 6-3. De pas 15-jarige Gauff had in de eerste ronde voor sensatie gezorgd door haar landgenote en ouderdomsdeken Venus Williams (WTA 44) uit te schakelen, vijfvoudig winnares van het toernooi en inmiddels 39. In de laatste kwalificatieronde had ze Greet Minnen (WTA 128) geklopt.

Met de 30-jarige Rybarikova kreeg Gauff een speelster tegenover zich die in 2017 nog halvefinaliste was in Londen. Vorig jaar sneuvelde ze wel al in de eerste ronde.

Gauff neemt het voor een plaats in de achtste finales op tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 60). Die versloeg de Amerikaanse Madison Keys (WTA 16) met 6-2 en 6-4.