Wie is Cori 'Coco' Gauff, de tienersensatie van Wimbledon? Arnd Leroy

08 juli 2019

07u32

Bron: AP, WTA, ITF, Cori Gauff 0 Wimbledon Iedereen kent ze ondertussen. Coco Gauff, de 15-jarige sensatie van Wimbledon. Ze knikkerde al een voormalig halve finaliste en een vijfvoudig Wimbledon-kampioene uit het tornooi, maar wie is die Cori Gauff nu precies?

Cori Gauff is geboren op 13 maart 2004 in Florida, dé Amerikaanse tennisstaat waar ook de zusjes Williams vandaan komen. Ze begon op haar zesde met tennissen met haar vader, Corey Gauff, als coach. Haar favoriete ondergrond is de hardcourt zoals op de US Open. Coco’s forehand, backhand en snoeiharde service zijn haar voornaamste wapens.

In 2016 won ze op twaalfjarige leeftijd het Junior Orange Bowl tornooi voor meisjes jonger dan 12 jaar. Een jaar later stond ze als jongste finaliste ooit in de meisjesfinale van de US Open. Ze kreeg een wildcard voor het tornooi en verloor geen enkele set op weg naar de finale, maar moest de duimen leggen voor Amanda Anisimova (VS).

In 2018 speelde ze haar eerste wedstrijd in het International Tennis Federation parcours op het tornooi in Florida. De toen 14-jarige Gauff won die wedstrijd, maar ging er in de tweede ronde uit. Ze tekende in hetzelfde jaar haar eerste meerjarige sponsorcontract bij New Balance en won het enkelspel op Roland Garros en het dubbelspel op de US Open voor junioren.

Coco werd al een tijdje als aanstormend talent omschreven en dit jaar lijkt ze dat waar te maken. Gauff is de jongste speelster in 50 jaar die uit de kwalificaties doorstoot naar het hoofdtornooi van Wimbledon. In de eerste ronde klopte ze haar idool en vijfvoudige kampioene Venus Williams (WTA 44) met een dubbele 6-4. In de tweede ronde rekende ze af met Magdalena Rybarikova (WTA 139). De Slovaakse stond 2 jaar geleden nog in de halve finale van Wimbledon. Gauff pakte haar in met twee keer 6-3.

In de derde ronde had de Amerikaanse drie sets nodig om de Sloveense Hercog (WTA 60) naar huis te sturen en door te stoten naar de achtste finales. Daarin wacht haar vandaag een nieuwe uitdaging met de Roemeense Simona Halep (WTA 7) als tegenstander.

Cori ‘Coco’ Gauff staat momenteel 313e op de WTA-ranglijst, maar is aan een opmars bezig. Niemand weet waar haar limieten liggen, maar iedereen is het erover eens dat haar toekomst er rooskleurig uitziet.