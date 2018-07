Wickmayer rekent opnieuw af met Duitse en knokt zich vol vertrouwen naar derde ronde op Wimbledon GVS

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Yanina Wickmayer (WTA 101) heeft zich op Wimbledon geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote haalde het na één uur en vijftien minuten in twee sets van de Duitse Andrea Petkovic (WTA 95): 4-6 en 3-6. Op het Londense gras wordt de Kroatische Donna Vekic (WTA 55) de volgende horde.

In de eerste ronde nam Wickmayer vlot de maat van Mona Barthel, vandaag kreeg onze landgenote op court 17 alweer een Duitse opponente voorgeschoteld. De twee dames zijn op zoek naar vertrouwen nadat ze door blessures en een gebrek aan succes flink achteruit zijn geslagen op de ranking. Tijd voor rehabilitatie, dus.

Beide dames worstelden in de eerste set met hun opslag, het was Petkovic die bij een 2-1-stand voor het eerste breakpunt tekende. 'Wicky' was niet van slag en deed dat kunstje meteen over maar moest direct opnieuw haar service inleveren. Met de rug tegen de muur en dus het sein om een versnelling hoger te schakelen sleepte ze met enkele knappe aces vervolgens vier games op een rij in de wacht. Het eerste setpunt was meteen het goede: 4-6, knap teruggevochten.

Dokter op de baan

In de tweede set ging de 28-jarige gewoon door haar elan. Petkovic kreeg een nieuw breakpunt aangesmeerd, zette dat met een re-break recht maar keek toch opnieuw tegen een 2-3-achterstand aan. De Duitse voelde zich misselijk, riep de dokter op de baan, maar besloot om het na een klein oponthoud toch opnieuw te proberen. Wickmayer kende echter weinig medelijden en stoomde door: 3-6.

Wickmayer neemt het in de derde ronde op tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 55). Onze landgenote staat sinds 2008 onafgebroken op de hoofdtabel van Wimbledon. Haar beste resultaat op het Londense gras haalde ze in 2011, toen de vierde ronde (tegen de latere winnares Petra Kvitova) het eindstation was. Vorig jaar sneuvelde ze op de All England Club in de tweede ronde (tegen Garbine Muguruza, ook de latere winnares).