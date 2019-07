Wickmayer knokt zich voorbij Zweedse Peterson naar tweede ronde in Londen XC

01 juli 2019

19u13 2 Wimbledon Yanina Wickmayer (WTA 148) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. Onze landgenote rekende in twee sets af met de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 63). De setstanden waren 6-4 en 6-3.

Yanina Wickmayer kreeg in de eerste ronde op Wimbledon de hoger gerangschikte Zweedse Rebecca Peterson voorgeschoteld. Geen makkelijke tegenstander, maar onze landgenote was niet onder de indruk. ‘Wicky’ tenniste goed mee en forceerde bij een 4-3-stand een (nieuwe) break. Vervolgens gaf Wickmayer haar voorsprong in de eerste set niet meer uit handen: 6-4.

Ook in het tweede bedrijf liep het vlot voor de Belgische. Met agressief tennis zette ze haar Zweedse tegenstreefster onder druk. Wickmayer liep zo uit tot 3-1, andermaal had Peterson geen antwoord in huis. Zo sleepte ‘Wicky’ ook de tweede set in de wacht: 6-3. Game, set, match. In de tweede ronde neemt Wickmayer het op tegen Shuai Zhang of Caroline Garcia.