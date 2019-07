Wickmayer kan geen vuist maken tegen Zhang en verlaat Londen in tweede ronde GVS

03 juli 2019

18u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wimbledon Geen derde ronde op Wimbledon voor Yanina Wickmayer (WTA 148). Onze landgenote was niet opgewassen tegen de Chinese Zhang Shuai (WTA-50). Het werd 3-6 en 2-6.

Wickmayer opende met een valse start. Het nummer 148 van de wereld gaf haar service meteen uit handen. Zhang deed dat niet. Bij een 1-3-stand ging de Chinese voor een tweede maal door de opslag van onze landgenote, maar nu had Wickmayer met een re-break wel een antwoord klaar. De 3-4-stand was echter een doekje voor het bloeden, want Zhang plaatste een tussenversnelling en snoepte voor een derde keer de service van Wickmayer af. De eerste set in het voordeel van Zhang: 3-6.

Set twee begon voor ‘Wicky’ even erbarmelijk als de eerste. Opnieuw liep Zhang naar een 0-2-kloof uit, Wickmayer liet het liggen bij enkele mogelijke winners. De Belgische moest rekenen op een serieuze inzinking van de assertief spelende Zhang, maar dat was slechts een utopie. De Chinese speelde de match rustig uit: 2-6.

De 29-jarige Wickmayer overleefde drie kwalificatierondes om de hoofdtabel te halen en was er voor het twaalfde jaar op rij bij in Londen. Vorig jaar haalde ze er de derde ronde. Een achtste finale in 2011 (tegen Petra Kvitova) is haar beste resultaat. Zhang speelt in de derde ronde tegen Caroline Wozniacki (WTA 19) of Veronika Kudermetova (WTA 59).

Wickmayer gaf Zhang twee keer eerder partij, telkens op hardcourt. In 2013 moest ze in Nanjing in de halve finales in drie sets het onderspit delven voor de Chinese, in 2016 nam ze in de achtste finales in Washington met 6-3 en 7-5 weerwraak.

Eerder op de dag moesten Kirsten Flipkens en Steve Darcis hun koffers pakken. David Goffin bereikte wel eenvoudig de derde ronde op het heilige gras.