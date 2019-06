Wickmayer en Bonaventure plaatsen zich voor Wimbledon, Minnen verliest van 15-jarige DMM

27 juni 2019

23u37

Bron: Belga 0 Wimbledon Yanina Wickmayer (WTA 148) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Ook Ysaline Bonaventure overleefde de kwalificaties. Greet Minnen dan weer niet.

In de derde en tevens laatste kwalificatieronde op de All England Club in de Britse hoofdstad Londen haalde Wickmayer het in twee sets van de Russin Liudmila Samsonova (WTA 153): 6-4 en 6-3 na 1 uur en 12 minuten. Sinds haar eerste deelname op Wimbledon in 2008 was Wickmayer er telkens bij op de hoofdtabel van het enkelspel. In 2011 zette ze met een stek in de achtste finales haar beste resultaat neer. Vorig jaar sneuvelde ze in de derde ronde.

Greet Minnen (WTA 129) geraakte dan weer niet voorbij de laatste kwalificatieronde. Daarin ging onze landgenote in twee sets onderuit tegen de amper vijftienjarige Amerikaanse Cori Gauff (WTA 301): 6-1 en 6-3 na amper 54 minuten. Geen eerste grandslamtoernooi dus voor Minnen. Gauff wordt zo met met een leeftijd van 15 jaar en 122 dagen de jongste speelster ooit op de hoofdtabel van Wimbledon.

Eerder op plaatste Ysaline Bonaventure (WTA 115) zich wel voor de eerste keer in haar carrière voor de hoofdtabel. In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg Bonaventure de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 136) in drie sets. Het werd 3-6, 6-1 en 6-4 na één uur en 52 minuten tennis op court 10. Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) en Kirsten Flipkens (WTA 81) zijn rechtstreeks gekwalificeerd. Vrijdag wordt er geloot.

Bonaventure op hoofdtabel: “Toptienspeelster of Serena treffen zou super zijn”

Ysaline Bonaventure (WTA 115) liep op wolkjes na haar kwalificatie voor de hoofdtabel van Wimbledon. Onze 24-jarige landgenote staat in Londen voor het eerst in de eerste ronde, nadat ze de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 136) klopte in drie sets.

“Een eerste keer op de eindtabel op Wimbledon, dat is fantastisch”, klonk het bij een uitgelaten Bonaventure. “Mijn wedstrijd was niet eens heel goed. We waren beiden erg zenuwachtig, maar mijn moed heeft de doorslag gegeven. Ik heb doorgezet en ben agressief op zoek naar punten gegaan. Dat ik kan winnen zonder heel goed te spelen, is goed nieuws.”

Bonaventure wacht in spanning de loting van vrijdag af. “Ik neem het zoals het komt, maar een toptienspeelster of Serena Williams treffen zou super zijn. We zien wel, ik ga eerst een beetje genieten van deze kwalificatie en de druk van mij af laten glijden.”