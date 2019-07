Wickmayer: "Ben op de goede weg" Redactie

02 juli 2019

07u50

Bron: Belga 0 Wimbledon "Ik denk dat ik een heel degelijke prestatie geleverd heb", verklaarde Yanina Wickmayer (WTA-148) nadat ze zich gisteren met 6-4, 6-3 winst tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-63) voor de tweede ronde van Wimbledon geplaatst had. "Mijn drie kwalificatiewedstrijden hebben me vertrouwen gegeven. Ik heb goed gespeeld en dat doet me plezier."

Sinds ze vorig jaar de derde ronde bereikte in Wimbledon, slaagde Wickmayer en niet meer in ook maar één wedstrijd te winnen op een Grand Slam. Dit jaar kon de 29-jarige Vlaams-Brabantse, in 2009 halvefinaliste op het US Open, zich zelfs niet kwalificeren voor het Australian Open en RolandGarros. "Ik heb wel wat kwaaltjes gehad. Na Miami blesseerde ik me opnieuw aan de rug. Maar ik speel nog altijd graag tennis en wil vechten om opnieuw in de top honderd te komen. Dat moet veelal gebeuren in kleine toernooien en dat is niet altijd evident, want iedereen is extra gemotiveerd. Het is een grote uitdaging, maar één die ik aan wil gaan. Ik denk dat ik vandaag bewezen heb dat ik op de goede weg ben."

In de tweede ronde neemt Wickmayer het op tegen de Chinese Zhang Shuai (WTA-50). Die zette de Française Caroline Garcia (WTA-23) met 6-4 en 6-0 opzij. Wickmayer gaf de 30-jarige Zhang twee keer eerder partij, telkens op hardcourt. In 2013 moest ze in Nanjing in de halve finales in drie sets het onderspit delven voor de Chinese, in 2016 nam ze in de achtste finales in Washington met 6-3 en 7-5 weerwraak.