Wéér niks voor Serena: grandslamrecord van Margaret Court evenaren wil maar niet lukken MMP

13 juli 2019

16u29 0 Tennis Serena Williams heeft opnieuw naast een 24ste grandslamtitel gegrepen. Alwéér een gemiste kans dus voor de 37-jarige Amerikaanse in haar jacht op (de evenaring van) het record van Margaret Court. Een overzicht van Serena’s 23 grandslamtitels en de keren dat het misliep om op gelijke hoogte te komen met Court.

1. US Open 1999: Een 17-jarige Serena Williams speelt haar eerste grandslamfinale. Ze wint van de toenmalige nummer één Martina Hingis in twee sets: 6-3, 7-6 (7/4). Hiermee wordt ze de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de Open Era (vanaf 1969) die een grand slam weet te winnen.





2. Roland Garros 2002: Pas een dikke twee jaar later wint ze haar tweede grandslam. Serena klopt haar zus Venus met 7-5, 6-3. De eerste grandslamfinale tussen de zusjes Williams, de US Open van 2001, verliest ze met 6-2, 6-4.

3. Wimbledon 2002: Serena wint haar derde grandslam een maand later in Wimbledon. Opnieuw verslaat ze haar oudere zus. Deze keer wint ze met 7-6 (7/4), 6-3. Serena is nu ook de nieuwe nummer één van de wereld.

4. US Open 2002: Haar tweede triomf op de US Open. Weer komt ze Venus tegen in de finale. Serena trekt aan het langste eind en wint met 6-4, 6-3.



5. Australian Open 2003: De zusjes Williams staan in vier opeenvolgende grandslamfinales tegenover elkaar. Serena wint andermaal en heeft met haar triomf in Australië nu alle grandslams minstens één keer gewonnen. Ze haalt het met 7-6 (7/4), 3-6, 6-4 van Venus.

6. Wimbledon 2003: Op Roland Garros 2003 weet Serena nog eens wat het is om niét in een grandslamfinale te staan. In Wimbledon staat ze er opnieuw en wint weer van haar zus in drie sets: 4-6, 6-4, 6-2. Het is haar tweede titel op het heilige gras.



7. Australian Open 2005: Bijna twee jaar moet ze het zonder grandslam stellen, maar in 2005 pakt ze haar tweede titel op de Australian Open. In de finale verslaat ze Lindsay Davenport met 2-6, 6-3, 6-0.



8. Australian Open 2007: Exact twee jaar later wint ze haar achtste grandslam en derde Australian Open door in de finale Maria Sharapova te verpulveren met 6-1, 6-2. Eerder trok de Russin aan het langste eind in hun vorige confrontatie in een grandslamfinale op Wimbledon in 2004.



9. US Open 2008: Serena wint een derde keer voor eigen volk door in de finale de Servische Jelena Jankovic te verslaan met 6-4, 7-5.

10. Australian Open 2009: Serena steekt haar vierde Australian Open op zak. Ze klopt de Russische Dinara Safina met 6-0, 6-3.

11. Wimbledon 2009: Voor de derde keer triomfeert ze op de All England Club door in de finale Venus te verslaan met 7-6 (7/3), 6-2. Al haar titels op Wimbledon pakte ze tot dan toe tegen haar zus.

12. Australian Open 2010: Haar vijfde titel Down Under wint Serena door in de finale onze landgenote Justine Henin opzij te zetten in drie sets: 6-4, 3-6, 6-2. Het zal de eerste en - voorlopig - laatste keer zijn dat ze een Belgische tegenstandster treft in een grandslamfinale.





13. Wimbledon 2010: Voor haar vierde titel op Wimbledon moet ze voor de verandering eens niet langs haar zus in de finale. Serena verslaat de Russische Vera Zvonareva met 6-3, 6-2.

14. Wimbledon 2012: Een vijfde titel in Londen na twee jaar zonder grandslam. In de finale is ze sterker dan de Poolse Agnieszka Radwanska. Ze wint in drie sets met 6-1, 5-7, 6-2.

15. US Open 2012: Vier jaar lang moet ze wachten op een vierde titel voor haar thuispubliek, maar dan is het bingo. Serena haalt het in de finale tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka met 6-2, 2-6, 7-5.

16. Roland Garros 2013: Haar tweede titel op Roland Garros volgt elf jaar na haar eerste triomf op het Parijse gravel. Serena verslaat Maria Sharapova in de finale met 6-4, 6-4.

17. US Open 2013: Een jaar na haar vierde triomf in New York wint ze er ook een vijfde keer. Opnieuw stoot ze in de finale op Azarenka, opnieuw is ze sterker in een driesetter. Serena wint met 7-5, 6-7 (6/8), 6-1.



18. US Open 2014: Een derde zege op rij en een zesde in totaal in The Big Apple. Serena klopt de Deense Caroline Wozniacki met 6-3, 6-3 in de finale.



19. Australian Open 2015: Haar zesde zege in Melbourne. Voor de derde keer verslaat ze Sharapova in een grandslamfinale. Het werd 6-3, 7-6 (7/5).

20. Roland Garros 2015: Serena kan een derde keer juichen in Parijs. In de finale wint ze van de Tsjechische Lucie Safarova met 6-3, 6-7 (2/7), 6-2.

21. Wimbledon 2015: Na drie jaar kan ze een nieuwe titel vieren op Wimbledon, haar zesde al. Serena verslaat de Spaanse Garbine Muguruza met 6-4, 6-4. Ze wint voor de tweede keer in haar carrière de vier grandslams op rij.

22. Wimbledon 2016: Een zevende triomf in Engeland en een 22ste in totaal na een jaar zonder grandslam. In de finale klopt Serena de Duitse Angelique Kerber met 7-5, 6-3.



23. Australian Open 2017: Serena wint haar 23ste grandslam door een zevende keer de Australian Open op haar naam te schrijven. In de finale komt ze voor het eerst Roland Garros 2009 haar zus Venus nog eens tegen. De negende keer al dat de twee tegenover elkaar staan in een grandslamfinale. Serena wint met 6-4, 6-4. Ze komt nu op slechts één titel van het record van de Australische Margaret Court.

Deze kansen op een evenaring van het record liet Serena al liggen:

Wimbledon 2018: Serena bijt tegen de Duitse Angelique Kerber in het zand met 6-3, 6-3. Eerder klopte Kerber haar al in de finale van de Australian Open in 2016, toen ze haar eerste grandslam pakte.

US Open 2018: In een memorabele finale tegen de Japanse Naomi Osaka verliest Serena haar zelfbeheersing. Na felle discussies met de umpire krijgt ze zelfs een straf waarbij ze een game moet inleveren. Osaka’s eerste grandslam - ze wint met 6-2, 6-4 - zal zo vooral om andere redenen herinnerd worden...

Wimbledon 2019: Serena krijgt voor de derde keer de kans om het grandslamrecord van Margaret Court te evenaren. Wéér lukt het niet: de Roemeense Simona Halep toont zich in de finale op Wimbledon oppermachtig en wint met sprekende 6-2, 6-2-cijfers.