Wawrinka sneuvelt in tweede ronde, zijn vriendin stoot wel door en treft Wickmayer

05 juli 2018

17u03

Bron: Belga 0

Argentijn Pella houdt Cilic uit derde ronde

Marin Cilic (ATP 5) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op Wimbledon. De Kroaat verloor in de tweede ronde van de Argentijn Guido Pella (ATP 82) in vijf sets: 3-6, 1-6, 6-4, 7-6 (7/3) en 7-5. De partij duurde in totaal drie uur en veertien minuten.

De wedstrijd werd gisterenavond onderbroken door de regen. Cilic leidde toen met 2-0 in de sets, Pella stond in de derde 4-3 voor. Vandaag brak de Kroaat, vorig jaar nog verliezend finalist tegen de Zwitser Roger Federer, volledig en Pella pakte de winst.

Pella neemt het in de derde ronde op tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 103). Die haalde het in de tweede ronde van de Chileen Nicolas Jarry (ATP 66) in vijf sets: 7-6 (7/5), 5-7, 3-6, 6-2 en 11-9. Die partij duurde drie uur en 35 minuten.

Rafael Nadal stoot door naar derde ronde

Rafael Nadal heeft zich zonder moeite geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Spaanse nummer 1 van de wereld klopte in de tweede ronde de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 77) in drie sets: 6-4, 6-3 en 6-4. De partij duurde twee uur en 23 minuten.

Nadal neemt het in de derde ronde op tegen Alex De Minaur (ATP 80). De Australiër klopte in de tweede ronde de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 72) in vier sets: 6-2, 6-7 (10/8), 7-5 en 6-3.

De Spaanse tennistopper won het toernooi in Londen tweemaal, maar zijn twee zeges dateren al van een tijd geleden. In 2008 en 2010 trok Nadal aan het langste eind.

Novak Djokovic makkelijk naar derde ronde

Novak Djokovic (ATP 21) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Serviër haalde het in de tweede ronde van de Argentijn Horacio Zeballos (ATP 126) in drie sets: 6-1, 6-2 en 6-3. De partij duurde een uur en 33 minuten.

Djokovic treft in de derde ronde de winnaar van de strijd tussen de Brit Kyle Edmund (ATP 17) en de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 168).

Stan Wawrinka gaat er in de tweede ronde uit

De Zwitser Stan Wawrinka (ATP 224) heeft vandaag de tweede ronde op Wimbledon niet overleefd. De 33-jarige drievoudig grandslamwinnaar moest na twee uur en veertig minuten in drie sets (7-6 (9/7), 6-3 en 7-6 (8/6)) de duimen leggen voor de Italiaanse kwalificatiespeler Thomas Fabbiano (ATP 133).

Wawrinka verraste in de eerste ronde door de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6) uit het toernooi te knikkeren, maar had geen kans tegen Fabbiano. De Italiaan neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 35) en de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 54).

Vorig jaar zag Wawrinka zijn seizoen - na een verloren finale op Roland Garros - helemaal de mist ingaan door blessureperikelen. Na verlies in de eerste ronde op Wimbledon tegen de Rus Daniil Medvedev liet hij zich opereren aan de knie en kwam niet meer in actie.

In januari keerde Wawrinka terug op de courts, maar het vlotte nog niet sindsdien. Na een pauze door fysiek ongemak tussen februari en mei ging hij op Roland Garros opnieuw in de eerste ronde onderuit.

Donna Vekic rekent op opslag en forehand tegen Wickmayer

Donna Vekic (WTA 55) is morgen de opponente van Yanina Wickmayer (WTA 101) voor een plaats in de achtste finales op Wimbledon. In de tweede ronde was de Kroatische met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 78).

"Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik op Wimbledon, mijn lievelingstoernooi, in de derde ronde sta", verklaart Vekic. "Tegen Peterson heb ik beter gespeeld dan in de eerste ronde. Mijn opslag draaide duidelijk beter. Het was niet evident, want ik stond 4-0 voor in de eerste set. Vervolgens ging ze door naar 4-5. Peterson nam veel risico's, maar ik ben kalm gebleven en ik liet niet af. Ik hoop dat dat zal blijven duren."

Vekic was een keer eerder de opponente van Wickmayer. In augustus 2015 trok de Vlaams-Brabantse met 1-6, 6-4 en 7-5 aan het langste eind in de kwalificaties van het hardcourttoernooi in Toronto. De Kroatische speelt graag op gras, in de eerste ronde versloeg ze US Open-kampioene Sloane Stephens (WTA 4). Tegen Wickmayer ziet ze dan ook kansen.

"Ik ken Wickmayer goed. Ze is een toffe meid. Ik heb haar recent niet vaak zien spelen, maar ze heeft me al geklopt. Ik ga proberen dit niet opnieuw te laten gebeuren. Mijn opslag en mijn forehand zijn mijn wapens. Ik hou ervan om de rally's te domineren", besluit de vriendin van Stan Wawrinka.

