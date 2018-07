Wawrinka kegelt Dimitrov eruit, verrassing bij de vrouwen: Stephens moet meteen inpakken DMM

02 juli 2018

15u33

Bron: Belga 0

Sloane Stephens is in de eerste ronde van Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse nummer 4 van de wereld verloor met 6-1 en 6-3 van de Kroatische Donna Vekic (WTA 55).

Stephens won eind 2017 met de US Open haar eerste grandslamtitel. Onlangs speelde ze op Roland Garros haar tweede grandslamfinale, maar daarin moest ze buigen voor de Roemeense Simona Halep.

Op Wimbledon is het beste resultaat van de 25-jarige Stephens een kwartfinale, in 2013. Twaalf maanden geleden ging ze er net als dit jaar al in de eerste ronde uit (tegen landgenote Alison Riske).

Federer begint overtuigend aan jacht op negende eindzege

Roger Federer (ATP 2) heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Hij versloeg de Serviër Dusan Lajovic (ATP 58) met 6-1, 6-3 en 6-4. In 1 uur en 19 minuten was de klus geklaard.

De Zwitser, het eerste reekshoofd, speelt in zijn volgende wedstrijd tegen de Slovaak Lukas Lacko (ATP 73) of de Franse qualifier Benjamin Bonzi (ATP 284).

De 36-jarige Federer gaat voor een negende titel op het gras van de All England Lawn Tennis and Croquet Club. Hij won het toernooi al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 en 2017.

Stan Wawrinka pakt scalp Grigor Dimitrov na vier sets

Stan Wawrinka is tot het uiterste moeten gaan tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer zes van de wereld. In de eerste ronde op het grastoernooi van Wimbledon had Wawrinka vier sets (1-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), 6-4) en maar liefst 2 uur en 50 minuten speeltijd nodig. Wawrinka, nu nummer 224 van de wereld, heeft voor het eerst in meer dan een jaar gewonnen van een speler die in de top tien is gerangschikt.

Vorig jaar domineerde de Zwitser nog de Schot Andy Murray, toen nog nummer 1 van de wereld, in de halve finale van Roland Garros. In de finale moest Wawrinka wel de duimen leggen tegen Rafael nadal. "Het doet erg deugd om zo'n wedstrijd te winnen tegen een moeilijke tegenstander om te verslaan", aldus de Zwitser.

Wawrinka moest geblesseerd aan de knie een punt zetten achter zijn seizoen na Wimbledon, toen hij in de eerste ronde uitgeschakeld werd door de Rus Daniil Medvedev. Hij moest daarna ook twee chirurgische ingrepen ondergaan.

Hij maakte op de Australian Open een comeback maar sneuvelde er al in de tweede ronde. Door nieuwe kniepijn zegde hij in maart af voor de prestigieuze hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami. Wawrinka heeft drie grandslamtitels op zijn erelijst (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 en US Open 2016) en is een ex-nummer drie van de wereld.

Arantxa Rus kan Serena Williams niet afstoppen

Serena Williams (WTA 181) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Amerikaanse klopte in de eerste ronde de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 105) in twee sets: 7-5 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en 29 minuten.

Williams treft in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA 168) en de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 135). De Amerikaanse, na haar zwangerschap teruggezakt op de WTA-ranking, heeft van de toernooi-organisatie het statuut van 25e reekshoofd gekregen.

Williams pakte eerder al in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016 de eindzege op Wimbledon. Vorig jaar was de Amerikaanse er niet bij op het derde grandslamtoernooi wegens haar zwangerschap. De 36-jarige tennisster speelde recent op Roland Garros voor het eerst een grandslamtoernooi sinds de geboorte van haar dochter in september. Williams moest daar voor haar achtste finale de handdoek werpen met een borstspierblessure.

Coric laat zich in eerste ronde verrassen

Voor Borna Coric (ATP 20) is de openingsronde het eindstation van Wimbledon geworden. De Kroaat ging de boot in tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 67) in drie sets: 7-6 (8/6), 6-2 en 6-2. De wedstrijd duurde twee uur en twee minuten.

Coric maakte recent nog indruk door Roger Federer in de finale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle te kloppen. In Londen kon hij de Zwitser opnieuw treffen in de achtste finales.

Marin Cilic neemt vlot eerste horde

Marin Cilic (ATP 5), vorig jaar finalist op Wimbledon tegen Roger Federer, kende in zijn opener op het Londense gras weinig. De Kroaat versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 256) met 6-1, 6-4 en 6-4.

In de tweede ronde staat Cilic tegenover de Australische qualifier Jason Kubler (ATP 147) of de Argentijn Guido Pella (ATP 82). Cilic, 29, is het derde reekshoofd. Vorig jaar haalde hij zoals gezegd de finale. Daar botste hij op een veel te sterke Roger Federer (6-3, 6-1, 6-4).