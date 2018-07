Wat een opdoffer! Goffin in eerste ronde Wimbledon kansloos uitgeschakeld tegen Australiër XC

03 juli 2018

18u00 0 Wimbledon Verrassing alom: David Goffin (ATP 9) mag reeds na de eerste ronde op Wimbledon naar huis. Onze landgenoot ging in drie sets ten onder tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51): 4-6, 3-6 en 4-6.

Vorig jaar moest David Goffin door een enkelblessure afhaken voor Wimbledon. Dit keer was de Luikenaar wél van de partij. Tegenstander in de eerste ronde: Matthew Ebden, een niet te onderschatten grasspecialist. "Ik weet wel hoe hij speelt. In het verleden heb ik de sleutel gevonden om tegen hem te winnen, maar op gras kan het soms snel gaan. Ik zal klaar moeten staan", besefte Goffin vooraf.

Geen goed begin alvast voor 'La Goff', die meteen zijn service uit handen gaf. Onze landgenoot staat nu eenmaal bekend als een trage starter. Ebden liep zo al snel uit tot 3-0, maar zag vervolgens hoe Goffin zich met agressief tennis terugknokte tot 3-3.

Erop en erover? Neen. De Luikenaar maakte te veel fouten, de Australiër profiteerde optimaal. Bij een 4-5-stand moest Goffin z'n service een tweede keer inleveren. Met andere woorden: de eerste set was een prooi voor Ebden: 4-6.

Ebden pakt ook tweede set

In het tweede bedrijf hielden beide spelers elkaar lange tijd in evenwicht. De opslagspelletjes werden vlot binnengehaald. Vooral de service van de Australiër draaide op volle toeren. 't Ging gelijk op tot 3-3, maar dan ging Ebden andermaal door de opslag van de Belg.

Nadien mocht de nummer 51 van de wereld serveren voor de set. Koud kunstje voor Ebden, die Goffin geen enkel punt gunde. Zo sleepte de Australiër ook het tweede bedrijf in de wacht: 3-6. De Luikenaar in vieze papieren.

Goffin verovert geen enkele set

Aan vertrouwen geen gebrek bij Ebden, terwijl Goffin niet goed bewoog op het Londense gras. Bij een 2-2-stand forceerde de Australische grasspecialist een breakpunt, maar onze landgenoot wist alsnog zijn service te behouden. Oef.

Vervolgens opnieuw alarmfase rood. Ebden kreeg twee breakkansen, maar 'La Goff' redde zich andermaal. Nogmaals: oef. Maar de derde keer bleek de goede keer voor de Australiër. Goffin gaf diep in de derde set z'n opslag uit handen, waarna Ebden de klus klaarde: 4-6. Game, set, match.