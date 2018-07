Wat een gevecht! Herboren Djokovic knokt zich in vijf sets voorbij rivaal Nadal naar vijfde Wimbledon-finale GVS en TLB

14 juli 2018

16u31

Wimbledon Kevin Anderson neemt het morgen in de finale van Wimbledon op tegen Novak Djokovic (ATP 21). De 31-jarige Serviër won zijn halve finale - die gisteravond werd onderbroken en daarom vandaag moest worden afgewerkt - tegen zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal (ATP 1). 'Nole' haalde het na vijf uur en veertien minuten in vijf sets (6-4, 3-6, 7-6, 3-6 en 10-8) na een bloedstollend duel en staat zo voor de vijfde keer in zijn carrière in de finale op het Londense gras. Djokovic kan Wimbledon voor de vierde keer winnen, hij staat voor het eerst sinds 2015 in de eindstrijd.

Djokovic is na een lastige periode met een elleboogblessure en een soort burn-out afgegleden naar de 21ste stek op de ranking, maar op Wimbledon lijkt de Serviër de rug te rechten. Het was flink zweten geblazen voor Nadal. 'Djoko' schoot als een pijl uit de startblokken en zette de Spaanse gravelkoning meteen flink onder druk. De Serviër versierde twee breakkansen maar met een flinke portie geluk rechtte Nadal de rug. 3-3.

Maar in het zevende game kreeg het nummer 21 dan toch waar hij recht op had. Hij stoomde met enkele heerlijke winners naar 0-40, het tweede breakpunt was uiteindelijk het juiste. Nadal kon vervolgens zijn eigen service dan toch eens overtuigend winnen, maar het kwaad was dan al geschied. Djokovic serveerde de eerste set met een vijfde ace op een indrukwekkende manier uit: 6-4.

De tennisfans die twijfelden of Djokovic ooit nog naar zijn beste niveau zou groeien, kregen gisteren in de late uurtjes al hun antwoord op Centre Court. 'Nole' was bij momenten echt wel de oude. Hij zette Nadal ook in de aanvangsfase van de tweede set permanent onder druk op diens eigen opslag, maar de Spanjaard ontsnapte tot twee keer toe en nam dan de bovenhand. Djokovic verloor zijn focus wat en Nadal presenteerde hem meteen de rekening: 1-3.

De fans moesten even op het duel wachten, maar ze werden wel beloond voor hun geduld. De knappe rally's en winners volgden elkaar in sneltempo op en het was uiteindelijk de Serviër die in zijn vuistje lachte. Hij ging immers meteen weer door de service van 'Rafa', maar daarmee was het festival der servicebreaks nog niet ten einde. Nadal klom op 2-4 en stoomde uiteindelijk door richting 3-6-setwinst.

Ook in de derde set lag het tempo hoog. Beide spelers serveerden prima en vooral Nadal haalde zijn opslagspelletjes telkens eenvoudig binnen. Tot 4-4 was er voor beide mannen geen vuiltje aan de lucht, maar in het negende game sloeg 'Djoker' op zijn eigen service de eerste dubbele fout van de partij - ook dat was tekenend voor het hoge niveau dat de rivalen haalden. De Serviër liet zich echter niet van de wijs brengen en hij klom op 5-4. Ook Nadal maakte geen fout meer en de beslissing moest vallen in een bloedstollende tiebreak.

Djokovic begon dramatisch met een dubbele fout, maar de zenuwen en de vermoeidheid speelden ook Nadal zichtbaar parten. Djokovic kwam 4-2 voor, moest daarna wel verschillende setballen wegwerken. De Servische ex-nummer 1 van de wereld bleef echter koelbloedig en bij 10-9 maakte hij het zelf af. Een opsteker voor Djokovic, een nachtmerrie voor Nadal. De Spanjaard trok met het psychologische nadeel naar zijn bed.

De vraag was dan ook hoe 'Rafa' zich zou presenteren, vandaag op Centre Court. Djokovic was alvast niet van plan om het de Spanjaard makkelijk te maken. Nadal moest, voor de ogen van Kate Middleton en Meghan Markle, vol aan de bak om zijn eigen opslagspelletje te pakken. Liefst zestien minuten moest hij zwoegen, maar de Spaanse krachtpatser klom dan toch op voorsprong. En daar putte Nadal duidelijk vertrouwen uit. Hij dicteerde de wet met zijn forehand en kreeg Djokovic aan het lopen. Nadal liep uit tot 0-3, maar dan vond Djokovic hel welletjes.

De Serviër rechtte de rug, kreeg de juiste lengte in zijn slagen en Nadal speelde ook iets slordiger. Zou Djokovic het dan toch kunnen afmaken in vier sets? Neen, was het antwoord van Nadal. De linkshandige Spanjaard kreeg zijn motor nét op tijd weer aan de praat. Bij 3-4 ging hij opnieuw door de service van zijn rivaal en die voorgift liet 'Rafa' niet meer uit zijn handen glippen. Hij werkte drie breakpunten voor Djokivic weg en serveerde het dan uit: 3-6.

Net als in de andere halve finale tussen Anderson en Isner, zou de beslissing vandaag dus ook vallen in de vijfde set. Djokovic begon alvast goed met een prima opslagspelletje, maar Nadal volgde dat voorbeeld en maakte er 1-1 van. Nadal en Djokovic gaven elkaar geen duimbreed toe, tot het altijd belangrijke achtste game. Djokovic kon een breakpunt forceren, maar dat serveerde Nadal weg. Met de rug tegen de muur zijn toppers op hun best. De Spanjaard bracht de score weer in evenwicht: 4-4.

Djokovic speelde sober, maar kreeg het steeds moeilijker met het powertennis van Nadal. De Spanjaard straft het minste foutje af en forceerde op die manier twee breakpunten. Maar ook de Serviër behield zijn cool en kwam 5-4 voor. Nadal moest serveren om in het toernooi te blijven en kwam 0-30 achter, maar met fantastisch opslagwerk knokte hij zich uit de benarde situatie. En 'Rafa' deed de partij weer kantelen. Bij 7-8 kreeg de Spanjaard twee kansen op een break, maar Djokovic werkte die op zijn beurt weg. En dat zorgde voor vers vertrouwen bij de Serviër: bij 8-7 kreeg hij een eerste matchbal, maar Nadal werkte die weg. Uitstel bleek echter geen afstel in deze uitputtingsslag. Op het volgende servicegame van Nadal was het wél raak voor 'Nole', die de vijfde set zo met 10-8 won.

Morgen speelt Djokovic zijn vijfde Wimbledon-finale. Daar wacht de Zuid-Afrikaanse reus Kevin Anderson. Djokovic won het prestigieuze grastoernooi in Londen al drie keer: in 2011, 2014 en 2015.