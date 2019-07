Volgende opponent Fernando Verdasco is onder de indruk van Goffin: “David is een speler met enorme kwaliteiten” AB

06 juli 2019

11u18

Na zijn overwinning in vijf sets tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 13) gisteren wacht met Fernando Verdasco (ATP 37) zondag in de achtste finales opnieuw een zware tegenstander voor David Goffin (ATP 23). Maar de Spanjaard is wel onder de indruk van het niveau dat Goffin haalt. "Ik verwacht een moeilijke partij."

Verdasco toonde zich na afloop van zijn overwinning vrijdag opgelucht. “Mijn ervaring heeft me meer dan ooit geholpen vandaag. Ik moest heel goed zijn om te winnen. De wedstrijd is in een paar punten beslist. Ik moest in de eerste set enkele breakkansen van Fabbiano redden. Vervolgens speelde ik in de tweede set een heel sterke tiebreak. Ik ben heel tevreden over mijn niveau. De laatste keer dat ik me in Londen voor de kwartfinales kon plaatsen dateert van 2013. Het zou fantastisch zijn om dat opnieuw mee te maken.”

Om de laatste acht te halen moet Verdasco nog voorbij onze landgenoot David Goffin. De Madrileen besefte dat dat opnieuw een lastige klip zal worden. “In de achtste finales van een grandslamtoernooi moet je geen cadeautjes verwachten. Goffin is een speler met heel veel kwaliteiten. Hij speelt solide van achteruit, heeft een sterke backhand en forehand en beweegt goed. Dat konden we nog eens zien tegen Medvedev. Hij staat al een hele tijd hoog op de ATP-ranking. Ik verwacht opnieuw een heel moeilijke partij, maar ik voel me fysiek top. En ik kon het vandaag gelukkig in drie sets afmaken terwijl David vijf sets nodig had.”