Veel emotie na annulatie Wimbledon: Federer “kapot", Serena "sprakeloos”, Clijsters: “Ik zie je in 2021" AV

01 april 2020

23u09

Bron: Belga 0 Coronavirus Heel wat spelers vinden het enorm spijtig dat Wimbledon is afgelast. Iedereen schreef zijn gevoelens neer op sociale media. Van Roger Federer en Serena Williams tot Kim Clijsters, iedereen is ervan aangedaan, maar kijken wel uit naar de volgende editie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ben er kapot van”, reageerde Roger Federer op de annulatie van Wimbledon. De 38-jarige Zwitser is met acht zeges de recordwinnaar van het grasgrandslam en werd ook nog vier keer runner-up. Hij ziet één van zijn laatste kansen op nieuw succes op het heilige gras in rook opgaan, maar aan zijn pensioen denk hij nog niet. “Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te komen.”

Ook voor de Amerikaanse Serena Williams, zeven keer winnares en vier keer runner-up, komt de annulatie ongelegen. Ook zij is 38 en ziet de kansen slinken om het record van 24 grandslamzeges van de Australische Margaret Court te evenaren. “Ik ben in shock en heb er geen woorden voor” verklaarde ze.

Heel wat tennissers en ex-tennissers zaten met hetzelfde gevoel. “Ik heb het geluk gehad om sinds 1961 elk jaar naar Wimbledon te gaan en ik zal het dit jaar echt missen”, verklaarde zesvoudig winnares en WTA-oprichtster Billie Jean King. “Maar ik begrijp de beslissing volledig. Het is van vitaal belang dat we onze inspanningen richten op degenen die vandaag het meest door de pandemie worden getroffen. We maken een moeilijke periode door en moeten doen wat goed is voor de wereld en voor onze sport.”

“Dit is moeilijk te accepteren”, klinkt het bij de Tsjechische Petra Kvitova, winnares in 2011 en 2014. “Het is niet alleen voor mij een speciaal toernooi. Het is een toernooi dat al zo lang deel uitmaakt van de sportgeschiedenis. De annulering ervan laat een enorm gat achter in de kalender. Spelen in het wit en op dat prachtige gras, we zullen het missen. Ik weet wel dat het volgend jaar terugkomt en dan gaan we er nog meer van genieten!”

“Dit is zo triest”, postte de Roemeense Simona Halep. “De finale van vorig jaar zal voor altijd één van de mooiste dagen van mijn leven zijn. Maar we maken iets groters door en Wimbledon komt terug! En het positieve is dat ik langer titelverdedigster ben.”

Met een halve finale op Wimbledon 2013 boekte Kirsten Flipkens haar beste resultaat op een Grand Slam. “Het is mijn favoriete toernooi en dus zou ik liegen als ik zei, dat dit geen pijn doet”, verklaarde ze op de sociale media. “Maar ik ben ook de eerste om te zeggen dat gezondheid op de eerste plaats komt.”

“Heel triest dat we Wimbledon dit jaar niet kunnen spelen, maar veiligheid komt op de eerste plaats. Laten we dit virus samen verslaan”, postte Alison Van Uytvanck. “Wimbledon, we zien je terug in 2021!”, klinkt het bij Yanina Wickmayer. “Je zal gemist worden, maar laat ons nu focussen op wat nu belangrijk is.”

Kim Clijsters beleefde nog niet veel plezier aan haar comeback en ook zij richt de blik op volgend jaar. “Wimbledon, ik zie je in 2021", twitterde ze.

Meer over Wimbledon

sport

sportdiscipline

tennis