Van Uytvanck knokt zich in drie sets voorbij ervaren Russin Kuznetsova naar tweede ronde op Wimbledon Redactie

02 juli 2019

13u51 2 Wimbledon Alison Van Uytvanck (WTA 58) is met een zege begonnen aan Wimbledon. Onze landgenote haalde het in de eerste ronde in drie sets van de ervaren Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 104). Het werd 4-6, 6-4 en 2-6. In de tweede ronde wacht waarschijnlijk een duel met Roland Garros-winnares Ashleigh Barty (WTA 1), die straks nog in actie komt.

“Kuznetsova is iemand met tonnen ervaring, maar ik weet niet welk niveau ze zal halen omdat ze terugkeert uit blessure en niet veel matchen heeft gespeeld”, sprak Van Uytvanck in aanloop naar de match. Wel, met dat niveau van Kuznetsova bleek het in de eerste set wel mee te vallen. Tot 4-4 hielden beide dames elkaar in evenwicht, maar op het juiste moment sloeg Van Uytvanck dan toe. Onze landgenote won na 33 minuten de eerste set met 4-6.

Van Uytvanck schopte het vorig jaar tot de achtste finales en heeft dus wel wat punten te verdedigen in Londen. Maar de Brabantse is met een bezwaard gemoed naar Wimbledon gekomen, door problemen in de privésfeer. “Ik hoop dat ik vrijuit kan tennissen, maar we zullen moeten afwachten”, zei Van Uytvanck daar in aanloop naar de match over. In de aanvangsfase van de tweede set liep het alvast goed voor de nummer 58 van de WTA-ranking.

Van Uytvanck kon zonder veel problemen haar opslagspelletjes winnen en ze probeerde Kuznetsova het leven zuur te maken op haar service. In het vierde game leverde dat ook succes op. Van Uytvanck ging door de service van de Russin en klom zo op 1-3. Met de nodige moeite - Kuznetsova kon twee breakkansen forceren - bevestigde Van Uytvanck die ook. Kuznetsova gaf zich echter niet gewonnen en ze knokte zich weer in de set. Bij 2-4 ging ze immers door de service van Van Uytvanck en alles was zo te herdoen.

In het volgende spelletje volgde een nieuwe breakkans voor Van Uytvanck, maar Kuznetsova slaagde er toch in om op 4-4 te klimmen. En die gemiste kans betaalde onze landgenote cash, want de Russin stoomde door naar 5-4. Kuznetsova kreeg de kans om de set uit te serveren en die liet ze niet liggen: 6-4.

In de derde set ging Kuznetsova meteen door de service van Van Uytvanck, die wel snel orde op zaken kon stellen. Eerst maakte ze er 1-1 van en dan werkte ze een breakpunt weg om 1-2 voor te komen. Onze landgenote moest ook nadien alles uit de kast blijven halen, maar dat deed ze wel mét resultaat. In het zesde spelletje van de derde set ging ze door de opslag van de Russin: 2-4. Het werd ook 2-5 en op de service van Kuznetsova klaarde Van Uytvanck dan de klus. Nu wacht waarschijnlijk een duel met Roland Garros-winnares Ashleigh Barty, die later vandaag de Chinese Saisai Zheng in de ogen kijkt.

Eerder op de dag verzekerde ook Elise Mertens (WTA 21) zich van een stek in de tweede ronde door de Française Fiona Ferro (WTA 100) met 6-2 en 6-0 te kloppen. Gisteren overleefden Yanina Wickmayer (WTA 148) en Kirsten Flipkens (WTA 103) eveneens de eerste ronde. Ysaline Bonaventure (WTA 114) werd uitgeschakeld.