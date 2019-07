Tweede ronde eindstation: Flipkens sneuvelt tegen 28ste reekshoofd op Wimbledon XC

03 juli 2019

13u25 0 Wimbledon Kirsten Flipkens (WTA 103) is uitgeschakeld in de tweede ronde op Wimbledon. Onze landgenote verloor in twee sets van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 29): 7-6 (7-3) en 6-3.

De 33-jarige Kirsten Flipkens kruiste vandaag de degens met leeftijdgenote Su-Wei Hsieh, het 28ste reekshoofd in Londen. De Taiwanese staat bekend als een onvoorspelbare speelster, die dit jaar met onorthodox tennis -ze speelt alles dubbelhandig- al enkele toppers zoals Naomi Osaka en Angelique Kerber wist te vloeren.

Ook ‘Flipper’ had het aanvankelijk niet onder de markt tegen Hsieh. Die laatste begon als een wervelwind aan de partij en won twee ‘love games’ op rij. Nadien krikte Flipkens haar niveau op, waarna ze zich terugknokte tot 4-4. Uiteindelijk moest een tiebreak over de eerste set beslissen en daarin trok Hsieh met 7-3 aan het langste eind.

Een mentale tik voor de Antwerpse, die ook in het tweede bedrijf meteen op achtervolgen was aangewezen. Hsieh liep uit tot 2-0 en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-3. De tweede ronde is het eindstation voor Flipkens op Wimbledon.

In de zestiende finales wacht voor Hsieh het Tsjechische derde reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3) of de Costa Ricaanse Monica Puig (WTA 52). In het dubbel speelt Flipkens nog aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson.