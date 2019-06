Topspeelsters present op ‘Players Party’ voor de start van Wimbledon ODBS

30 juni 2019

23u38 0

Het Jumeirah Carlton Tower Hotel was het voorbije weekend een van de Londense places to be. Daar vond de Players Party voor de start van Wimbledon plaats, een jaarlijkse traditie. Een twintigtal speelsters maakten hun opwachting, naast legendes Chris Evert en Martina Navratilova.