Tomas Berdych geeft forfait voor Wimbledon met rugblessure MH

24 juni 2018

13u49 0 Wimbledon De Tsjech Tomas Berdych (ATP 19) heeft vandaag in een communiqué aangekondigd dat hij verstek laat gaan voor Wimbledon, dat op 2 juli van start gaat, wegens een aanhoudende rugblessure.

"Het is met grote droefenis dat ik me genoodzaakt voel om forfait te geven voor Wimbledon", vat Berdych aan in een mededeling op Twitter. "Ik heb sedert enkele maanden last van rugklachten en helaas is mijn toestand niet verbeterd. Alle moeite om me tijdig klaar te stomen voor het grasseizoen was tevergeefs."

"Ik verheugde me op mijn deelname aan Wimbledon, waar ik fantastische herinneringen aan heb, maar uit respect voor de andere spelers en voor het toernooi heb ik deze moeilijke beslissing moeten nemen. Ik moet mijn rug de nodige rust en behandeling geven in de komende weken", voegde de 32-jarige Berdych nog toe.

Berdych, in 2010 nog verliezend finalist op het Londense gras, gaf niet te kennen wanneer hij zijn retour op het circuit plant, enkel dat hij hoopt "sterker en zo snel mogelijk" terug te keren.

News Update... pic.twitter.com/SDabGVNXp4 Tomáš Berdych(@ tomasberdych) link