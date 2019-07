Titelverdedigster Kerber ligt eruit, ook Cilic en Isner moeten naar huis Redactie

04 juli 2019

18u44

Bron: Belga 0 Wimbledon De Kroaat Marin Cilic (ATP 18) heeft de tweede ronde van Wimbledon niet overleefd. Hij verloor met drie keer 6-4 van de Portugees Joao Sousa (ATP 69).

De 30-jarige Cilic is een voormalig finalist op het heilige gras in Londen. Twee jaar geleden bereikte hij de eindstrijd tegen Roger Federer (6-3, 6-1, 6-4). Vorig jaar ging hij er al na zijn tweede wedstrijd uit tegen de Argentijn Guido Pella, een scenario dat zich nu herhaalt. Joao Sousa haalt net als in 2016 de derde ronde op Wimbledon. De 30-jarige Portugees neemt het daarin op tegen de Engelsman Daniel Evans (ATP 61). Die schakelde de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 16) uit met 6-3, 6-2 en 7-6 (7/2).

Ook Isner naar huis

Voor John Isner (ATP 12) zit Wimbledon er ook al na twee rondes op. Het Amerikaanse opslagkanon ging in vijf sets onderuit tegen de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 58). Na ruim drie uur tennis stond de 6-4, 6-7 (3/7), 4-6, 6-1 en 6-4-eindstand op het scorebord van court drie.

De 34-jarige Isner was het negende reekshoofd in Londen. Vorig jaar stootte hij door tot de halve finales. Daarin verloor hij na een marathonpartij tegen Kevin Anderson. In de vijfde set werd het 26-24. In 2010 deed Isner nog straffer op Wimbledon in de match tegen Nicolas Mahut. Die eindigde op 70-68 in de beslissende manche.

Mikhail Kukushkin staat in de zestiende finales tegenover Jan-Lennard Struff (ATP 33). De Duitser was met 6-4, 6-3, 5-7 en 7-6 (7/2) te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 31).

Titelverdedigster Angelique Kerber gaat eruit in tweede ronde

Angelique Kerber (WTA 5) zal zichzelf niet opvolgen als winnares van Wimbledon. De Duitse verloor in de tweede ronde van de Amerikaanse Lauren Davis (ATP 95).

Davis wipte Kerber in drie sets met 2-6, 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde 1 uur en 54 minuten. De 31-jarige Kerber won vorig seizoen voor het eerst in haar carrière Wimbledon. In de finale versloeg ze Serena Williams met twee keer 6-3. De Duitse schreef in 2016 ook de Australian Open en de US Open op haar naam.

Lauren Davis neemt het in de zestiende finales op tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31). Die zette de Française Pauline Parmentier (WTA 88) opzij na twee tiebreaks met 7-6 (7/2) en 7-6 (7/4).

Kiki Bertens moet knokken voor plek in derde ronde

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon, maar ze kreeg de kwalificatie niet cadeau. Tegen de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 123) won het vierde reekshoofd met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-2. De match duurde 2 uur en 21 minuten.

De 27-jarige Bertens haalde vorig jaar de kwartfinales op het Londense gras. Ze neemt het in haar volgende wedstrijd op tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54). Die stuurde de Duitse Laura Siegemund (WTA 82) huiswaarts met 6-3 en 7-5.