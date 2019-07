Titelverdediger Djokovic mept zich een weg naar de finale op Wimbledon na rallygevecht met Bautista MMP

12 juli 2019

17u00 2 Wimbledon Nummer één van de wereld Novak Djokovic neemt het in zijn halve finale op Wimbledon op tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, het nummer 22 op de wereldranglijst. Van hun laatste vijf duels won Bautista er drie. Hij versloeg de Serviër dit jaar zelfs al twee keer. De Spanjaard kon niet opnieuw stunten en moest in vier sets het onderspit delven tegen de Servische nummer één. Zondag kan hij voor een vijfde keer Wimbledon winnen. Hij neemt het in de finale op tegen de winnaar van Federer-Nadal

Set 1: Djokovic dominant

De motor van Djokovic draaide meteen op volle toeren. Hij haalde zijn eerste opslagspelletje simpel binnen.

Hij zette die lijn door op het opslagspel van Bautista. Een goed returngame van de Serviër zette de Spanjaard meteen onder druk wat ervoor zorgde dat hij foutjes maakte. Djokovic had zo meteen zijn eerste breakpunt beet en kon dit ook meteen verzilveren. 2-0.

De nummer één had het lastiger met zijn tweede opslag. Na onnodige fouten van beide mannen stond kwam de score op 40-40. Djokovic sleepte het game toch over de lijn met een mooi punt aan het net. Alles netjes onder controle in het eerste bedrijf voor de Serviër.

Bautista leek zijn eerste game op het bord te krijgen na enkele goede opslagen, maar Nole vocht en kwam tot tweemaal toe op deuce. Maar uiteindelijk lukte het de Spanjaard toch om op het scorebord te komen. 3-1.

Gevaar voor Djokovic in de vijfde game. Na enkele pittige rallies en een val van de nummer één komt Bautista op 30-15. De Serviër drukt dan even het gaspedaal in en met een scherpe backhand en een ace komt hij dan toch op 4-1. De eerste set lijkt nu al gaan vliegen voor zijn Spaanse tegenstander.

Na een hard bevochten zesde spelletje waarin beide mannen elkaar van het kastje naar de muur sturen haalt de Spanjaard een broodnodig tweede game binnen. Intensief wedstrijdbegin.

Djokovic liet het niet aan zijn hart komen en stoomde door tot 5-1

Bautista probeerde wel om zijn vel nog te redden met zijn opslagspel, maar de Serviër behield de volledige controle. Hij had aan één breakkans genoeg om voor een tweede keer door de opslag van de Spanjaard te gaan. 6-2 en de eerste set voor Djokovic. Bautista kwam nog niet in de buurt van een breakpunt.

Set twee: Bautista vecht terug

Beide mannen behielden eenvoudig hun eerste opslagspel van de tweede set. Ze konden geen punt maken op de service van de tegenstander. Bautista kan even resetten.

En dat hielp. Op het opslagspel van de nummer één lukte Bautista zowaar twee breakpunten. Uit het niets. Hij had er maar één nodig om door Djokovic’ opslag te gaan. Game on in set twee?

En of de Spanjaard vertrouwen had getankt. In een mum van tijd kwam hij op 40-0. Bautista had nu duidelijk de controle over de rallies en ronde deze ook genadeloos af. Djokovic milderde nog tot 40-15, maar Bautista maakte het cool af en bevestigde de break. 1-3 voor de Spanjaard in set twee na amper 50 minuten.

De foutenlast bij Djokovic stapelde op, het vertrouwen bij Bautista groeide. Een bal in het net en een afzwaaier op de forehand brachten Bautista opnieuw twee breakpunten. Djokovic kon ze, met wat hulp van Bautista, wegwerken. 40-40. Na een moordende rally was het voordeel voor de Serviër en na een stevige opslag haalde hij het spel binnen. 3-2. Plots was het niveauverschil tussen beide kemphanen weg.

Zonder veel moeite kon Bautista zijn break voorsprong behouden. Zou de Serviër nog iets kunnen terugdoen in de beslissende fase van de set? De Serviër begon goed aan zijn opslagspel, maar na opnieuw enkele stevige rallies kon Bautista op deuce komen. Nole kon ontsnappen aan een dubbele break achterstand door goed defensief spel en een onnodige fout van Bautista. Maar Bautista had duidelijk geen schrik om de rally aan te gaan met de Serviër. 4-3.

Djoko probeerde wel op de opslag van Bautista, maar hij miste precisie en de Spanjaard kwam gemakkelijk op één game van setwinst.

Djokovic vond in de rally zijn niveau terug in het volgende spel, maar Bautista kon nu gaan serveren voor setwinst. Dat ging niet vanzelf. Lange rallies gingen vooraf aan elk punt. Eerst speelde Djokovic nog een bal domweg in het net, maar dan speelde hij een fantastische bakchand volley aan het net om Bautista het vuur aan de schenen te leggen. Daarop speelde Bautista op zijn beurt een bal in het net maar hij kwam na een sterke rally toch op setpunt. Hij verzilverde dat setpunt met het nodige geluk. De bal botste tegen de netband, maar viel dood aan de - voor Bautista - juiste kant van het veld. 1-1.

Set 3: Djokovic rallyt zich terug op voorsprong

Alles te herdoen dus in set drie. Djokovic haalde zijn opslagspel binnen zonder veel moeite, maar Bautista moet dieper in de buidel tasten. De kemphanen bleven elkaar stevig bekampen in de rally. Djokovic won een rally van maar liefst 34 slagen, maar na nog meer rallygeweld kon de Spanjaard ook zijn opslagspel behouden.

Ondanks het snelle tempo van de wedstrijd voerden de mannen een uitputtingsslag op het veld. Defensief spel van beide heren maakte dat het vooral wachten was op een fout van de tegenpartij. Deze set was dan ook cruciaal. Bij 2-2 kwam Bautista op deuce op het opslagspel van Djokovic, maar de Serviër kwam toch op 3-2.

Bautista was de eerst om te kraken onder al dat rallygeweld. Djoker kwam op breakpunt en wist dat hij die kans moest pakken. Dat deed hij. 4-2 en een break voorsprong. De nummer één besefte het belang van dit punt en hij schreeuwde het uit.

Bautista was niet onder de indruk en versierde op zijn beurt twee breakpunten. Het eerstgaf hij weg door een ogenschijnlijk eenvoudige bal in het net te slaan, maar Djokovic trok aan het langste eind van - opnieuw - een lange rally om op deuce te komen. De Serviër wou koste wat kost zijn break voorsprong behouden en vocht zich een weg naar 5-2.

Via een simpel opslagspelletje milderde zijn Spaanse opponent nog tot 5-3, maar toen Bautista op 40-0 kwam op het opslagspel van Djokovic liet hij zijn frustratie blijken. Hij voelde dat Djokovic te pakken was deze set, maar had het zelf laten liggen op een paar cruciale punten. Hij milderde nog tot 40-15, maar op zijn tweede setpunt was het raak. Net zoals in de vorige set viel de bal via een gelukje dood aan de andere kant van het net. 2-1.

Set 4: Djokovic valt opnieuw, maar laat klasse zien

De vierde set begon zoals alle andere al verlopen waren. Met defensief spel en lange rallies. Djokovic kon zijn drie breakpunten niet verzilveren en op de vijfde deuce was het uiteindelijk Bautista die zijn opslag behield. Djokovic stak meer variatie in zijn opslagspel. Hij sloeg zijn eerste dubbele fout van de wedstrijd, maar dankzij enkele stevige slagen en de nodige variatie begon ook hij on serve aan set vier.

Een nieuwe val van Djokovic weerhield hem er niet van om in het derde spelletje door de opslag van Bautista te gaan. Het nummer 22 van de wereld stond nu echt met de rug tegen de muur. 2-1.

Djokovic rook bloed en duwde duidelijk het gaspedaal in. Hij gunde Bautista geen punt op zijn opslagspel en kwam zo in een mum van tijd op 3-1.

Djokovic kon opnieuw door de opslag van Bautista gaan en kwam al snel ook op 5-2. Hij kon nu zelf gaan serveren voor de wedstrijd. Dat ging moeizaam, want Bautista kon maar liefst vier matchballen wegwerken, maar op de vijfde was het dan toch raak. Djokovic wint in vier sets met 6-2, 4-6, 6-3 en 6-2. Hij gaat zondag voor een vijfde titel op Wimbledon tegen de winnaar van Federer-Nadal. Als hij wint komt hij op 16 grandslamtitels in totaal.