Stunt van formaat! Van Uytvanck kegelt titelverdedigster Muguruza uit Wimbledon MDB

05 juli 2018

21u57 0 Wimbledon Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft voor een stunt van formaat gezorgd op Wimbledon. Onze landgenote wipte in de tweede ronde titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 3): 5-7, 6-2 en 6-1. Nu wacht de Estse Anett Kontaveit (WTA 27) in de volgende ronde.

"Zij is een getalenteerde speelster", vertelde de 24-jarige Spaanse voor aanvang van de wedstrijd. Dat mocht ze ook meteen aan den lijve ondervinden. Van Uytvanck tenniste zich in de eerste set naar een 4-2-voorsprong. Muguruza was echter niet zinnens om het onze landgenote zomaar cadeau te doen. De winnares van Roland Garros en Wimbledon knokte zich opnieuw in de wedstrijd. Haasje-over. Want ze sleepte de set nog met 7-5 in de wacht.

Van Uytvanck was echter helemaal niet onder de indruk. Met goed en agressief tennis liet ze Muguruza enkele keren stevig lopen op het Londense gras. Het resulteerde in een overtuigende 6-2-zege in de tweede set.

Van Uytvanck drukt het gaspedaal in

Ook in de derde set moest Muguruza flink wat loopwerk verrichten. Zo veel zelfs dat ze aan het net een stevige uitschuiver maakte. Van Uytvanck kwam heel even poolshoogte nemen, maar de Spaanse kon wel gewoon weer verder spelen. Al verloor het nummer drie van de wereld ook in de allesbeslissende set de grip op de wedstrijd. Van Uytvanck duwde haar tegenstreefster dichter en dichter tegen de muur. Tot grote frustratie van Muguruza die eens vol ongeloof met het hoofd schuddebolde.

Na iets meer dan een uur en 50 minuten tennissen werd ze nog heel even op de proef gesteld bij haar eerste matchpunt. Van Uytvanck sloeg haar opslag wel degelijk op de lijn, maar de lijnrechter ging flink de mist in. Zo moest de Brabantse zich opnieuw opmaken voor een eerste opslag. Ook die ging echter goed: 6-1. Alison Van Uytvanck mocht met recht en reden triomfantelijk de armen in de lucht steken. Het is meteen ook haar eerste zege tegen een speelster uit de top vijf. Van Uytvanck neemt het in de derde ronde op tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 27). Zij klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 74) in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde anderhalf uur.

