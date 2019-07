Simona Halep is eerste finaliste op Wimbledon Redactie

11 juli 2019

15u49

Bron: Belga 0 Wimbledon Simona Halep (WTA 7) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Wimbledon.

De 27-jarige Roemeense versloeg in de halve finales de drie jaar jongere Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8) in twee sets: 6-1 en 6-3 na 1 uur en 12 minuten. Maar liefst twintig minuten stonden beide speelsters op het court voor de eerste twee games (2-0 voor Halep). Svitolina ging vervolgens door de opslag van Halep, die nadien echter doorstoomde naar de overwinning.

In de finale neemt Halep het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Serena Williams (WTA 10) en de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 54). Die halve finale staat later op de dag op het programma.

Halep staat voor het eerst in de finale op de All England Club. In 2014 strandde ze in de halve finales. De Roemeense schopt het voor de vijfde keer tot in de finale van een grandslamtoernooi. Ze won Roland Garros in 2018.