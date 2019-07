Simona Halep en Serena Williams spelen damesfinale op Wimbledon Redactie

11 juli 2019

17u00

Bron: Belga 1 Wimbledon Simona Halep (WTA 7) en Serena Williams (WTA 10) spelen de damesfinale op Wimbledon. Halep rekende eerder vandaag af met Elina Svitolina (WTA 8) en Serena nam in haar halve finale de maat van Barbora Strycova (WTA 54), die eerder Elise Mertens had uitgeschakeld.

De 27-jarige Halep haalde het zonder veel problemen van de drie jaar jongere Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8): 6-1 en 6-3. Maar liefst twintig minuten stonden beide speelsters op het court voor de eerste twee games (2-0 voor Halep). Svitolina ging vervolgens door de opslag van Halep, die nadien echter doorstoomde naar de overwinning. Halep staat voor het eerst in de finale op de All England Club. In 2014 strandde ze in de halve finales. De Roemeense schopt het voor de vijfde keer tot in de finale van een grandslamtoernooi. Ze won Roland Garros in 2018.

In de finale neemt Halep het op tegen Serena Williams (WTA 10), die zonet afrekende met Barbora Strycova. De Tsjechische kon de Amerikaanse maar weinig in de weg leggen. De eerste set won Williams met 6-1 en de tweede eindigde op 6-2. In de achtste finales had Strycova onze landgenote Elise Mertens nog naar huis gestuurd. De Tsjechische haalde het toen in drie set.

Williams won Wimbledon al zeven keer (in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016). Vorig jaar ging ze in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber. Die verloor vorige week in de tweede ronde verrassend tegen de Amerikaanse Lauren Davis. Williams gaat in de All England Club voor een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de Australische recordhoudster Margaret Court.