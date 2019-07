Sharapova niet opgezet met actie van opponente na opgave: “Kan me niet schelen wat mensen zeggen” TLB

04 juli 2019

13u29 0 Wimbledon Pech voor Maria Sharapova (WTA 80) in de eerste ronde van Wimbledon, eerder deze week. De Russin moest opgeven tegen de Française Pauline Parmentier (WTA 88) met een armblessure. Parmentier vierde haar ticket voor de tweede ronde met een dansje en dat werd niet door iedereen even fel geapprecieerd.

Waar tennissers en tennissters meestal niet te ostentatief proberen te juichen na een opgave van hun opponent(e), begon Parmentier te dansen op het heilige Londense gras nadat Sharapova de handdoek had geworpen. “Een schandalige actie”, klinkt het onder meer op Twitter, waar Parmentier flink op haar donder krijgt. Ook van Sharapova zelf. De 32-jarige Russin merkte het dansje in Londen zelf niet op, maar zag de beelden inmiddels wel passeren.

“Ik dacht eraan om in de namiddag wat te slapen...maar dat plan was snel verleden tijd nadat ik deze beelden toegestuurd kreeg”, schrijft Sharapova bij het filmpje van de dansende Française. Maar ook ‘MaSha' zelf kreeg wel de nodige kritiek te slikken. Toen ze opgaf hadden zij en Parmentier elk een set gewonnen en in de beslissende derde set leidde de Française met 5-0. In principe had Sharapova het dus nog amper één spelletje moeten volhouden.

I thought about an afternoon nap 😴 today but...that didn’t last too long after being sent this💪🏻🤸🏼‍♂️ https://t.co/hli7RSQ9Zl Maria Sharapova(@ MariaSharapova) link

“Ik had het leuk gevonden dat ze de match nog even had uitgespeeld”, was Parmentier eerlijk bij L’Équipe. “Ik dacht dat ze bij 3-0 of 4-0 zou stoppen, niet bij 5-0. Ik deed een kleine moonwalk, ja, dat had ik afgesproken met Julien Benneteau (de kapitein van de Franse Fed Cup-ploeg, red.). Hij zei me dat het leuk zou zijn om dat te doen als ik Sharapova zou verslaan en ik wilde toch van het moment genieten. Wat mensen erover zeggen kan me niet schelen.”

“Toen ik ze bij 5-0 in mijn richting zag stappen, had ik even zin om het haar te zeggen. Maar ik vind het vooral triest voor haar. Ze kan nu zeggen ‘ik heb niet verloren, maar opgegeven’. Maar daar trek ik mij niets van aan. Ik heb de match gewonnen, punt, en dat deed ik volgens mij ook verdiend. Haar opgave doet voor mij niets af aan mijn overwinning.” Later vandaag neemt Parmentier het op tegen de ervaren Spaanse Carla Suarez Navarro.