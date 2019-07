Serena Williams staat in achtste finales, ook Barty stoot vlot door Redactie

Serena Williams (WTA 10) blijft in de running voor een achtste titel op Wimbledon. De Amerikaanse plaatste zich zaterdag voor de achtste finales door in de derde ronde de Duitse Julia Görges (WTA 17) te verslaan. Het werd 6-3 en 6-4.

In de achtste finales speelt Williams tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31). Die schakelde de Amerikaanse qualifier Lauren Davis (WTA 95) uit met twee keer 6-3. De 37-jarige Williams won Wimbledon in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor ze de finale van de Duitse Angelique Kerber. Die ging donderdag in de tweede ronde verrassend onderuit tegen Lauren Davis.

Serena Williams hoopt op het Londense gras een 24e grandslamtitel in het enkelspel te veroveren. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court.

Topreekshoofd Ashleigh Barty haalt vlot vierde ronde

Ashleigh Barty heeft de achtste finales van Wimbledon bereikt. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg zaterdag in de derde ronde de Engelse Harriet Dart (WTA 182) in twee korte sets.Na 52 minuten stond de 6-1, 6-1 eindstand op het scorebord van Centre Court.

Voor de 23-jarige Barty, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) had gewipt, is het de eerste keer dat ze op Wimbledon de achtste finales haalt. De laureate van Roland Garros en het eerste reekshoofd in Londen neemt het daarin op tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 55). Die was met 4-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 13).