Serena Williams staat in achtste finales, ook Barty stoot vlot door - Nadal zet Tsonga vlot opzij

06 juli 2019

18u51

0

Nadal zet Tsonga vlot opzij in derde ronde

Rafael Nadal (ATP 2) staat in de achtste finales van Wimbledon. De Spanjaard, het derde reekshoofd, versloeg zaterdag in de derde ronde de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (WTA 72), tweevoudig halvefinalist op het Londense gras, met 6-2, 6-3 en 6-2.

Nadal neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Portugees Joao Sousa (ATP 69) of de Engelsman Daniel Evans (ATP 61).

De 33-jarige Nadal mikt op een derde titel in de All England Club. Hij zegevierde er al in 2008 en 2010 en was verliezend finalist in 2006, 2007 en 2011. Vorig jaar moest Nadal na een thriller in de halve finale buigen voor de latere winnaar Novak Djokovic.

De Spanjaard won vorige maand voor de twaalfde keer Roland Garros en bracht zijn aantal grandslamtitels (in het enkel) daarmee op achttien. Alleen Roger Federer doet met twintig titels beter.

Comeback van Andy Murray in mannen dubbel eindigt in tweede ronde

Andy Murray is uitgeschakeld in de tweede ronde van het mannen dubbel op Wimbledon. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert verloor de Schot met 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 en 6-3 van de Kroaten Nikola Mektic en Franko Skugor.

Na een heupoperatie in februari timmert de 32-jarige Murray op het Londense gras verder aan een comeback. Hij speelt alleen dubbelspel en kan zich nu richten op het gemengd dubbel. Daarin vormt hij een duo met Serena Williams. Hun tegenstanders in de eerste ronde zijn de Duitser Andreas Mies en de Chileense Alexa Guarachi.

Murray was er vorig jaar voor het eerst sinds 2007 niet bij op Wimbledon. Hij won het grandslamtoernooi in 2013 en 2016 en werd er ook olympisch kampioen in 2012. Die titel verdedigde hij in 2016 met succes in Rio.

Joran Vliegen bereikt achtste finales in gemengd dubbel

Joran Vliegen heeft zich zaterdag geplaatst voor de derde ronde (achtste finales) van het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Aan de zijde van de Chinese Saisai Zheng klopte Vliegen de Nederlandse tweede reekshoofden Jean-Julien Rojer en Demi Schuurs met 6-4 en 7-5.

In de achtste finales nemen ze het op tegen de Britten Evan Hoyt en Eden Silva of de Indonesiër Divij Sharan en de Chinese Yingying Duan.

In het mannen dubbel verloor Vliegen vrijdag met Sander Gille in de tweede ronde. Het Limburgse paar, vaste waarden in de Davis Cup, ging onderuit tegen Divij Sharan en de Braziliaan Marcelo Demoliner.

Serena Williams staat in achtste finales

Serena Williams (WTA 10) blijft in de running voor een achtste titel op Wimbledon. De Amerikaanse plaatste zich zaterdag voor de achtste finales door in de derde ronde de Duitse Julia Görges (WTA 17) te verslaan. Het werd 6-3 en 6-4.

In de achtste finales speelt Williams tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 31). Die schakelde de Amerikaanse qualifier Lauren Davis (WTA 95) uit met twee keer 6-3. De 37-jarige Williams won Wimbledon in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor ze de finale van de Duitse Angelique Kerber. Die ging donderdag in de tweede ronde verrassend onderuit tegen Lauren Davis.

Serena Williams hoopt op het Londense gras een 24e grandslamtitel in het enkelspel te veroveren. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court.

Topreekshoofd Ashleigh Barty haalt vlot vierde ronde

Ashleigh Barty heeft de achtste finales van Wimbledon bereikt. De Australische nummer 1 van de wereld versloeg zaterdag in de derde ronde de Engelse Harriet Dart (WTA 182) in twee korte sets.Na 52 minuten stond de 6-1, 6-1 eindstand op het scorebord van Centre Court.

Voor de 23-jarige Barty, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 58) had gewipt, is het de eerste keer dat ze op Wimbledon de achtste finales haalt. De laureate van Roland Garros en het eerste reekshoofd in Londen neemt het daarin op tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 55). Die was met 4-6, 6-4 en 6-4 te sterk voor de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 13).