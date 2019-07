Serena Williams na nederlaag: "Moet stoppen met mijn jacht op records" Redactie

13 juli 2019

21u47

Bron: Belga 0 Wimbledon De Amerikaanse Serena Williams (WTA-10) blijft na haar nederlaag (6-2, 6-2) in de finale van Wimbledon tegen de Roemeense Simona Halep (WTA-7) steken op 23 grandslamtitels, eentje minder dan de Australische recordhoudster Margaret Court. "Ik moet minder op dat record focussen en meer op mijn spel", vertelde Williams in Londen op de persconferentie na afloop.

De Amerikaanse tennisvedette was met 37 jaar en 291 dagen de oudste finaliste in de geschiedenis op de All England Club. Na de geboorte van haar dochter Olympia vorig jaar keerde ze terug op het hoogste niveau. Williams haalde in 2018 de finales op Wimbledon en het US Open, maar verloor van respectievelijk Angelique Kerber en Naomi Osaka. In amper 55 minuten tennis smeerde Halep de Amerikaanse nu opnieuw een ontgoocheling aan.

"Tot ik de achttien grandslamtitels haalde, was ik enkel gefocust op de manier waarop ik speel. Dat moet ik opnieuw doen. Intussen werd ik moeder. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Ik doe mijn uiterste best en probeer mijn hoogste niveau te halen", zei Williams, die wat last had van haar knie voor Wimbledon. "Ik moet blijven werken en hoop dat ik een aantal toernooien zonder kwaaltjes kan spelen. Er wordt altijd van mij verwacht dat ik win. Maar de laatste tijd lijkt het een steeds moeilijker gevecht te worden om de finale van een Grand Slam te bereiken. Ik denk dat ik me goed geweerd heb, maar Simona speelde met veel hartstocht. Misschien is dat wel de les die ik moet onthouden.”