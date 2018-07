Serena Williams mept zich naar tiende finale op Wimbledon, Kerber is haar tegenstandster DMM

12 juli 2018

Voormalig nummer één van de wereld Serena Williams (WTA 181) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van Wimbledon. De 36-jarige Amerikaanse won in de halve finales in twee sets van de zeven jaar jongere Duitse Julia Görges (WTA 13): 6-2 en 6-4 na 1 uur en 10 minuten.

In de finale neemt Williams het op tegen nog een Duitse, Angelique Kerber (WTA 10). Zij haalde het in de halve finales met tweemaal 6-3 van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 12).

Tien maanden na de bevalling van haar dochter staat Williams voor de tiende keer in de finale van Wimbledon. Zeven keer (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016) stak ze de eindzege op zak op de All England Club.

Kerber bereikte in 2016 in Londen al eens de finale, maar botste toen op Serena Williams. In dat jaar schreef de Duitse wel de Australian Open (na zege in finale tegen Williams) en de US Open op haar palmares. Williams en Kerber stonden al acht keer tegenover elkaar, de Duitse trok slechts twee keer aan het langste eind.

In de andere halve eindstrijd vechten de Duitse Julia Görges (WTA 13) en de Amerikaanse Serena Williams (WTA 181) om het laatste finaleticket. Kerber haalde in 2016 in Londen al eens de finale, maar botste toen op Serena Williams. Ostapenko, die in de tweede ronde Kirsten Flipkens had uitgeschakeld, deed met haar plaats bij de laatste vier beter dan haar beste resultaat in Londen, een kwartfinale in 2017. De Letse won in 2017 Roland Garros.

Het succes van Kerber is ook wat Belgisch getint: Kerber wordt sinds het einde van vorig jaar door de Truienaar Wim Fissette gecoacht. "Met Wim zijn we op de goede weg", verklaarde Kerber in aanloop naar de finale.

Kerber, in 2016 nog goed voor eindwinst op de Australian Open en de US Open, beseft dat het een lastige wedstrijd wordt tegen zevenvoudig Wimbledon-laureate Serena Williams, maar zegt vertrouwen te hebben getankt in het laatste half jaar. "Ik heb samen met Wim en mijn fysieke verzorgers een goede voorbereiding in de winter achter de rug, wat me in staat heeft gesteld om opnieuw aan zelfvertrouwen te winnen", verklaarde Kerber. "Tijdens elke training probeerde Wim mijn spel beetje bij beetje te verbeteren. We werken nu zes maanden samen en ik denk dat ik mag stellen dat we op de goede weg zijn. Er is nog veel werk, maar we zijn tevreden over de vooruitgang."

Het duo Kerber-Fissette begon de samenwerking met een duidelijk doel. "Vanaf het begin van het jaar wilden we maar één ding: goed spelen op de grandslamtoernooien en zo opnieuw finales spelen. Op dit moment rest er me nog één wedstrijd."

Met de ervaren Serena Williams als tegenstandster belooft het alvast geen makkelijke finale te worden. "Als ik Serena aan de andere kant van het net zie staan, dan zie ik een grote kampioene. Tegen haar moet je steeds je beste spel uit de kast halen. Ze duwt je echt tot de grens van je mogelijkheden. Enkel zo kan je haar verslaan", besloot Kerber.