Serena heeft ticket voor halve finale beet, Svitolina en Strycova voor het eerst bij laatste vier

09 juli 2019

18u32

Bron: Belga

Serena Williams (WTA 10) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De Amerikaanse was op het Londense gras in drie sets te sterk voor haar landgenote Alison Riske (WTA 55). Die laatste had gisteren nog de Australische nummer één Ashleigh Barty uitgeschakeld, maar tegen Williams kon de 29-jarige Amerikaanse, voor het eerst kwartfinaliste op een grandslam, niet opnieuw stunten. Het werd 6-4, 4-6, 6-3 na twee uur tennis.

Williams neemt het voor een plaats in de finale op tegen Barbora Strycova (WTA 54). De 33-jarige Tsjechische, die in de achtste finales Elise Mertens (WTA 21) uitschakelde, haalde het van thuisfavoriete Johanna Konta (WTA 18). De Britse moest na één uur en 38 minuten inpakken in twee sets: 7-6 (7/5), 6-1. Voor Strycova (WTA 54) wordt het de eerste halve finale op Wimbledon in haar carrière. Het wordt het vierde onderlinge duel tussen Strycova en Williams. De Amerikaanse won de drie vorige partijen, waaronder hun wedstrijd in de eerste ronde op Wimbledon in 2012.

Serena Williams (37) won Wimbledon al zeven keer (in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016). Vorig jaar ging ze in de finale onderuit tegen de Duitse Angelique Kerber. Die verloor vorige week in de tweede ronde verrassend tegen de Amerikaanse Lauren Davis. Williams gaat in de All England Club voor een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de Australische recordhoudster Margaret Court.

Svitolina haalt voor het eerst de laatste vier

Elina Svitolina (WTA 8) staat voor het eerst in de halve finales van Wimbledon. De 24-jarige Oekraïense haalde het in haar kwartfinale na één uur en 34 minuten tennis in twee sets (6-2 en 6-4) van de Tsjechische revelatie Karolina Muchova (WTA 68). Svitolina treft in de halve finales de Roemeense Simona Halep (WTA 7). Die versloeg eerder op de dag in haar kwartfinale de Chinese Shuai Zhang (WTA 50) in twee sets (7-6 (7/4) en 6-1).

Het wordt het zevende onderlinge duel tussen Halep en Svitolina, het eerste op gras. De Oekraïense won tot dusver vier keer, de Roemeense slechts twee keer. Halep won wel het enige duel tussen beide vrouwen dit jaar, in de halve finales in Doha (hardcourt). Svitolina kon de voorbije jaren nooit schitteren op Wimbledon. De vierde ronde in 2017 was tot dusver haar beste resultaat.

Voor Muchova komt er een einde aan een memorabel debuut op het Londense gras. De 22-jarige Tsjechische haalde bij haar eerste deelname meteen de laatste acht. In de vorige ronde versloeg ze nog verrassend haar landgenote Karolina Pliskova (WTA 3).