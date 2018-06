Ruben Bemelmans plaatst zich makkelijk voor hoofdtabel op Wimbledon DMM

28 juni 2018

Ruben Bemelmans (ATP 104) heeft zich verzekerd van een plek op de hoofdtabel van Wimbledon. De 30-jarige Limburger, het tweede reekshoofd in de kwalificaties, klopte in de derde (en laatste) kwalificatieronde de Australiër Bernard Tomic (ATP 162) in drie sets: 6-3, 6-1 en 6-2. De partij duurde een uur en 22 minuten.

Het is Bemelmans' zesde deelname aan het hoofdtoernooi op Wimbledon. Vorig jaar stuntte hij zich een weg naar de derde ronde.

Bemelmans is sinds maandag wel niet meer actief in de kwalificaties van het dubbelspel. Hij verloor, aan de zijde van de Amerikaan Denis Kudla, na een marathonmatch (3-6, 6-4 en 16-14) van de Oekraïens-Slovaakse tandem Denys Molchanov en Igor Zelenay, het eerste reekshoofd.