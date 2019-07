Rolstoeltennisser Joachim Gérard triomfeert in finale dubbelspel op Wimbledon XC

Bron: Belga 0 Wimbledon Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 5) heeft het dubbeltoernooi van Wimbledon op zijn naam geschreven. Samen met de Zweed Stefan Olsson (ITF 6) klopte de 30-jarige Waals-Brabander in de finale op het Londense gras de Britten Alfie Hewett (ITF 3) en Gordon Reid (ITF 8) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Gérard en Olsson vormden in Londen het tweede reekshoofd. In het enkelspel verloor de Belg in de eerste ronde van zijn Zweedse dubbelpartner. Vorig jaar moesten Gérard en Olsson in de dubbelfinale met 6-1 en 6-4 het onderspit delven voor Hewett en Reid.

De rolstoeltennisser uit Limelette nabij Ottignies heeft nu vier grandslamtitels in het dubbelspel op zijn naam staan. Naast eerder twee eindzeges (2017 en 2019) op de Australian Open won hij in 2014 ook Roland Garros. In het enkelspel kon hij nog geen grandslamtoernooi winnen, een verloren finale in Melbourne in 2016 is zijn beste resultaat. Eind vorig jaar won hij wel voor de derde keer de Masters.