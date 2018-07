Rolstoeltennisser Gérard bij laatste vier op Wimbledon: "Wat een geweldig gevoel" Redactie

12 juli 2018

17u41

Bron: Belga 0 Wimbledon Rolstoeltennisser Joachim Gérard heeft zich bij de laatste vier geschaard op Wimbledon. Gérard versloeg de Schot Gordon Reid, de winnaar van 2016, in twee sets: tweemaal 6-3.

De 29-jarige Gérard (ITF 6) werd vorig jaar nog geteisterd door blessureleed, onder andere ten gevolge van een schouderoperatie, maar de Brusselaar lijkt daar op het Engelse gras geen last van te hebben. Doordat hij er vorig jaar niet bij kon zijn, is het nog maar zijn tweede Wimbledon-deelname in het enkelspel. Dit jaar neemt hij eveneens deel aan het dubbelspel aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson.

Gérard neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Japanner Shingo Kunieda (ITF 1) en de Argentijn Gustavo Fernández (ITF 3).

"Wat een geweldig gevoel. Zeker omdat ik hier dankzij een wildcard ben", glunderde rolstoeltennisser Joachim Gérard. "Ik heb een uitstekende match achter de rug", aldus de Belgische nummer 1. De cijfers spreken hem niet tegen: Gérard sloeg in zijn kwartfinale niet minder dan 32 winners. "Mijn opslagen waren goed, en met mijn uitstekende forehand heb ik mijn tegenstander enkele keren pijn kunnen doen. Maar het belangrijkste is dat mijn niveau de hele wedstrijd constant bleef. Oké, af en toe beging ik eens een dom foutje, maar die zette ik altijd meteen recht. Ik hoefde de bal vandaag niet te hard te slaan, een goede plaatsing van de bal was op deze grasondergrond belangrijker."

Gérard kent inmiddels zijn tegenstander in de halve finale: de Argentijn Gustavo Fernández (ITF 3). De 24-jarige Fernández, vorig jaar nog finalist op Wimbledon, versloeg in de kwartfinale de Japanner Shingo Kunieda (ITF 1) in drie sets: 6-4, 3-6 en 7-5. Fernández is geen onbekende voor Gérard: de Argentijn versloeg hem de afgelopen jaren al driemaal. "Dat klopt, maar het verschil was altijd heel klein", nuanceert Gérard. "Gustavo kan verwoestend uithalen van achter de baseline, en hij kan zich makkelijk bewegen, wat op gras zeker een voordeel is. Ik zal veel snelheid moeten maken. Maar ik voel me goed, ik hoop dat ik in deze editie de verrassingsgast kan worden."