Roger Federer neemt maand rust na slopende finale op Wimbledon

14 juli 2019

22u38

Bron: Belga

Roger Federer komt pas half augustus weer in actie. De 37-jarige Zwitser bekende na zijn verloren finale op Wimbledon tegen Novak Djokovic dat hij het masterstoernooi van Montreal (5 tot en met 11 augustus) laat schieten. Hij maakt pas op het masterstoernooi van Cincinnati (12 tot en met 18 augustus) weer zijn opwachting. Dat toernooi gebruikt hij om zich voor te bereiden op de US Open.

Federer heeft het masterstoernooi in Canada, dat afwisselend in Montreal en Toronto plaatsvindt, pas twee keer gewonnen. In 2004 versloeg hij in de finale de Amerikaan Andy Roddick en twee jaar later Richard Gasquet uit Frankrijk. Door zijn leeftijd mag Federer de masterstoernooien zonder opgave van reden aan zich voorbij laten gaan.

Dodig en Chan winnen gemengd dubbel

De 34-jarige Kroaat Ivan Dodig en de 29-jarige Taiwanese Latisha Chan hebben het gemengd dubbel gewonnen op Wimbledon. In de finale versloegen ze de Zweed Robert Lindstedt en de Letlandse Jelena Ostapenko in 1 uur en 10 minuten met 6-2 en 6-3. Het is de derde grandslamtitel voor Dodig en Chan. Dit en vorig jaar wonnen ze ook Roland-Garros. Met de Braziliaan Marcelo Melo won Dodig in 2015 ook al eens het mannen dubbel op het Franse gravelgrandslam. Chan won in 2017 het vrouwen dubbel op het US Open, aan de zijde van de Zwitserse Martina Hingis.

Su-Wei en Strycova vieren, Strycova nieuwe nummer één

De Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova hebben dan weer het vrouwen dubbel gewonnen op Wimbledon. In de finale namen ze in 1 uur en 7 minuten met 6-2 en 6-4 de maat van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Chinese Xu Yifan.

Hsieh en Strycova, allebei 33 jaar oud, vormden het derde reekshoofd op het gras van de All England Club. Hsieh staat 16e op de WTA-ranking, Strycova was de nummer drie van de wereld, maar wordt nu de nieuwe nummer een. Ze lost de Française Kristina Mladenovic af. De Tsjechische won al 27 dubbeltoernooien, waarvan zes in de voorbije twaalf maanden, maar een Grand Slam had ze nog niet op haar palmares. Voormalig nummer een van de wereld Hsieh was eerder wel al succesvol op het hoogste niveau. Met de Chinese Peng Shuai won ze in 2013 al een eerste keer Wimbledon en een jaar later Roland-Garros.

Voor ze aan hun finale konden beginnen, moesten Hsieh en Strycova wel erg veel geduld oefenen. Zaterdag werd hun finale uitgesteld omdat die van de mannen te lang was uitgelopen. Zondag stonden ze na de finale van het mannen enkelspel geprogrammeerd en die titanenstrijd tussen Novak Djkokovic en Roger Federer zou bijna vijf uur duren.