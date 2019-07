Roger Federer neemt maand rust na slopende finale op Wimbledon ODBS

14 juli 2019

22u38

Bron: Belga 1

Roger Federer komt pas half augustus weer in actie. De 37-jarige Zwitser bekende na zijn verloren finale op Wimbledon tegen Novak Djokovic dat hij het masterstoernooi van Montreal (5 tot en met 11 augustus) laat schieten. Hij maakt pas op het masterstoernooi van Cincinnati (12 tot en met 18 augustus) weer zijn opwachting. Dat toernooi gebruikt hij om zich voor te bereiden op de US Open.

Federer heeft het masterstoernooi in Canada, dat afwisselend in Montreal en Toronto plaatsvindt, pas twee keer gewonnen. In 2004 versloeg hij in de finale de Amerikaan Andy Roddick en twee jaar later Richard Gasquet uit Frankrijk. Door zijn leeftijd mag Federer de masterstoernooien zonder opgave van reden aan zich voorbij laten gaan.

Dodig en Chan winnen gemengd dubbel

De 34-jarige Kroaat Ivan Dodig en de 29-jarige Taiwanese Latisha Chan hebben het gemengd dubbel gewonnen op Wimbledon. In de finale versloegen ze de Zweed Robert Lindstedt en de Letlandse Jelena Ostapenko in 1 uur en 10 minuten met 6-2 en 6-3. Het is de derde grandslamtitel voor Dodig en Chan. Dit en vorig jaar wonnen ze ook Roland-Garros. Met de Braziliaan Marcelo Melo won Dodig in 2015 ook al eens het mannen dubbel op het Franse gravelgrandslam. Chan won in 2017 het vrouwen dubbel op het US Open, aan de zijde van de Zwitserse Martina Hingis.