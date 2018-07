Regen gooit roet in het eten tijdens vijfde set van ware thriller tussen Bemelmans en opslagkanon Isner YP

04 juli 2018

De partij tussen Ruben Bemelmans en John Isner in de tweede ronde op Wimbledon is voortijdig afgebroken vanwege de regen. Het negende reekshoofd, vooral bekend omwille van zijn snoeiharde opslagen, won de eerste twee sets (6-1 en 6-4). Onze landgenoot leek in de touwen te hangen, maar hij vocht terug als een leeuw en won de volgende twee sets, telkens na een tiebreak. Ook de vijfde en beslissende set was enorm spannend, maar bij 4-3 voor Bemelmans (en 30-0 op de opslag van Isner) begon het te druppelen boven Court no. 12. Het is afwachten wanneer de partij, die al 3 uur en 22 minuten duurde, zal worden verdergezet.