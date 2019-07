Petra Kvitova staat voor het eerst in vijf jaar in achtste finales AB

06 juli 2019

14u47

Bron: Belga 1

Petra Kvitova (WTA 6) heeft zich voor het eerst in vijf jaar nog eens geplaatst voor de achtste finales van Wimbledon. De winnares van het toernooi in 2011 en 2014 rekende in haar derde ronde vlotjes - na één uur en tien minuten tennis - in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Poolse Magda Linette (WTA 75).

Kvitova treft bij de laatste zestien de winnares van de confrontatie tussen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 9) en de Britse Johanna Konta (WTA 18), die later op de dag wordt gespeeld. Het was geleden van haar eindzege in 2014 dat Kvitova nog eens de vierde ronde bereikte op het Londense gras.